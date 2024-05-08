Λογαριασμός
Χριστός Ανέστη! Άστατος ο καιρός, με τις περισσότερες βροχές να εκδηλώνονται Πέμπτη και Παρασκευή. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες  θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δ και Β Ηπειρωτικά. Το βράδυ τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης, στο Ιόνιο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως  25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως  29 βαθμούς 

Πέμπτη και Παρασκευή: Άστατος καιρός, με τοπικές βροχές, και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα κυρίως την Παρασκευή, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανό στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν: την Πέμπτη Α 3 με 5, στα Νότια 6 με 7 μποφόρ, την Παρασκευή Β 4 με 6, και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα  Δ – Κ και  Β. 

Αττική                                                                                                                                                                 

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά.  Άνεμοι: ΝΑ  3 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς.

 
