Σήμερα Τετάρτη τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δ και Β Ηπειρωτικά. Το βράδυ τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης, στο Ιόνιο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς

Πέμπτη και Παρασκευή: Άστατος καιρός, με τοπικές βροχές, και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα κυρίως την Παρασκευή, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανό στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν: την Πέμπτη Α 3 με 5, στα Νότια 6 με 7 μποφόρ, την Παρασκευή Β 4 με 6, και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα Δ – Κ και Β.

Αττική

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά. Άνεμοι: ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

