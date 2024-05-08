Σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού.

Αναλυτικά, θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στο Ιόνιο και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 28 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις πιο πυκνές στο Ιόνιο και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτική Στερεάς και πρόσκαιρα το βράδυ και στο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν και από το βράδυ στην Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, που από το μεσημέρι θα σταφούν σε νοτιοανατολικούς μέχρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, οι οποίες από το βράδυ στα νότια κατά τόπους θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν και κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 και τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν.Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη και πιθανώς τις Κυκλάδες, από τις μεσημβρινές ώρες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θεσσαλία την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά θα γίνουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

