Από Δευτέρα φτιάχνει ο καιρός- Πώς και πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία το Σάββατο

Άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού για αύριο Σάββατο καθώς το «κύμα κακοκαιρίας» που εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στη χώρα θα φέρει περισσότερες και εντονότερες βροχές στα Δυτικά, τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μέχρι το βράδυ βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 5 έως 7 μποφόρ ενώ στο κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ.

Από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα κεντρικά και τα βόρεια έως 22 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς.

Στην Κρήτη και τα δωδεκάνησα το θερμόμετρο θα ανέβει έως και τους 27 βαθμούς.

Στην Αττική η συννεφιά θα είναι παρωδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής, οι άνεμοι θα είναι αρχικά νότιοι 6 έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στην Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ο καιρός θα βελτιωθεί το βράδυ με τους ανέμους να πνέουν από διάφορες διευθύνσεις και την θερμοκρασία να υπολογίζεται πως θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς.

Την Κυριακή, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παρωδικά αυξημένη.

Από αργά το απόγευμα προς το βράδυ, θα αρχίσουν και πάλι βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Νέο βαρομετρικό χαμηλό την Δευτέρα θα δώσει βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως και πάλι στα δυτικά και βόρεια.

Γρήγορα η κακοκαιρία θα περάσει ανατολικά και ο καιρός θα βελτιωθεί μέχρι το βράδυ στις περισσότερες περιοχές για να παραμείνει βελτιωμένος και την Τρίτη με αρκετή, μάλιστα, ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία τις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδα δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.