Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 09-11-2023/1230 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις επόμενες ώρες σήμερα Παρασκευή (10-11-23) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην υπόλοιπη δυτική χώρα. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά προς τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι ενισχυμένοι.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή

α. Στο Ιόνιο (περιοχή Κεφαλλονιάς - Ζακύνθου - Ιθάκης - Λευκάδας) και από νωρίς το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο (κυρίως Αχαΐα - Ηλεία).

β. Από τις απογευματινές ώρες στη δυτική Στερεά, τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου, πρόσκαιρα στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια (κυρίως στα κεντρικά και νότια).

γ. Από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου Λέσβος, Λήμνος, Χίος, το βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών) και την Ήπειρο.

Αύριο Σάββατο

α. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο - Σάμο), στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Παξών - Λευκάδας), την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά, τα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου και τα Κύθηρα.

β. Από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και πιθανόν τη Θράκη.

γ. Από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου θα εξασθενήσουν το πρωί της Κυριακής.

Β. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων εντάσεως τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (11-11-23) μέχρι αργά το απόγευμα.

Γ. Επισημαίνεται πως από το απόγευμα της Κυριακής (12-11-23) και μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας (13-11-23) νέο καιρικό σύστημα από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα και τη Δευτέρα τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το ανατολικό Αιγαίο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται καθημερινά ανά δωδεκάωρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

