Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων εξέδωσε την Πέμπτη το βράδυ η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, η κακοκαιρία θα αρχίσει να εκδηλώνεται από το μεσημέρι της Παρασκευής και θα εκτονωθεί έως το βράδυ του Σαββάτου.

Στο «κάδρο» της κακοκαιρίας βρίσκεται και η Αττική, η οποία θα επηρεαστεί κυρίως την Παρασκευή το απόγευμα και το βράδυ.

Πιο αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το μεσημέρι της Παρασκευής (10-11-23) μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου (11-11-23) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, αρχικά στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι ενισχυμένοι.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή (10-11-23)

α. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.

β. Από τις απογευματινές ώρες θα επηρεαστεί η υπόλοιπη Στερεά και Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν τα νότια τμήματα της Θεσσαλίας.

Το Σάββατο (11-11-23)

α. Από τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά, τα νότια τμήματα της Ανατολικής Πελοποννήσου και τα Κύθηρα.

β. Από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και πιθανόν την Θράκη.

γ. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα τα Δωδεκάνησα.

Β. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (11-11-23) μέχρι αργά το απόγευμα.





