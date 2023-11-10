Κεραυνοί και καταιγίδες στην Αττική- Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Ξεκίνησε το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα χτυπήσει την χώρα, εντός των επομένων ωρών, με τον ουρανό της Αττικής, ενδεικτικά να έχει σκοτεινιάσει και αστραπές και βροντές αλλά και βροχή να έχει ξεκινήσει στα Νότια προάστια.

Επιδείνωση του καιρού στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών αναμένονται σήμερα.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά προς τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα όμως θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Τις βραδινές ώρες η ορατότητα, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Η θερμοκρασία στα βόρεια και θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 21 με 23 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Βαρομετρικό χαμηλό από τα Βορειοδυτικά Βαλκάνια συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που κινείται νοτιοανατολικά πρόκειται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα από αργά το απόγευμα της Παρασκευής (03-11-23) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (05-11-23) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, αρχικά στα βορειοδυτικά, βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα βόρεια με επέκταση των φαινομένων προς τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι ενισχυμένοι και τοπικά στο Αιγαίο το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Στο παρακάνω βίντεο διακρίνεται η δημιουργία του επιφανειακού χαμηλού , όπου το ψυχρό μέτωπό του θα διέλθει πάνω από την χώρα μας το Σάββατο.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Παρασκευή (03-11-23) από το απόγευμα στην Κέρκυρα και τους Παξούς και από τις βραδινές ώρες στην Ήπειρο. Στον παραπάνω χάρτη αναφέρονται τα ύψη 12 υετού έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής

Το Σάββατο (04-11-23) θα επηρεαστούν από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Μακεδονία

Από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, ανατολική Μακεδονία και την Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πιθανόν τη Θεσσαλία.

Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και θα περιοριστούν στη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Την Κυριακή (05-11-23) τις πρωινές ώρες θα επηρεαστεί το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Κατά τα άλλα άνεμοι νοτίων διευθύνσεων εντάσεως 7 με 8 και πιθανόν τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (04-11-23) μέχρι αργά το απόγευμα.

Ο δείκτης EFI (extreme Forecast Index) για τις βροχοπτώσεις λαμβάνει υψηλές τιμές στα δυτικά και περισσότερο στην Αιτωλοακαρνανία Αχαία και Ηλεία , καθώς επίσης στην Ήπειρο και στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης .

Oι βροχοπτώσεις στην Αττική μέχρι και πριν τις 16:00, σύμφωνα με το meteo

