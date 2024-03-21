Βόλεϊ: Άλωσε ξανά την Πυλαία και… έφυγε για τελικό ο Παναθηναϊκός

Σε… παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός τον τέταρτο αγώνα του με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, για τα ημιτελικά της φετινής Volley League.

Με την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου να επικρατεί του «δικέφαλου του Βορρά» με 3-1 σετ, μέσα σε σχεδόν δύο ώρες, κάνοντας το 2Χ2 μέσα στην «PAOK Sports Arena» και, με 3-1 νίκεςστα μεταξύ τους ματς, να εξασφαλίζει την παρουσία της στον τελικό της διοργάνωσης.

Μελανό σημείο για το «τριφύλλι» ο τραυματισμός του Θανάση Πρωτοψάλτη στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, με τον διεθνή άσο να αποχωρεί από το τάραφλεξ υποβασταζόμενος λόγω διαστρέμματος…

Αντίπαλος του Παναθηναϊκού, θυμίζουμε, θα είναι εκεί πλέον ένας εκ των Ολυμπιακού ή Μίλωνα, που παίζουν σήμερα στις 20:30, με τους Πειραιώτες να προηγούνται με 2-1 νίκες.

Τα σετ: 21-25, 23-25, 25-18, 19-25.

