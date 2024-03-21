Μια διαφορετική αλλά και ενδιαφέρουσα εμπειρία θα ζήσει ο Κριστιάν Καρεμπέ από τις 2 έως τις 10 Απριλίου 2024.

Συγκεκριμένα, ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα αποτελέσει μέρος της κριτικής επιτροπής του 24ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδας, έχοντας την ευκαιρία να παρακολουθήσει κάποιες από τις κορυφαίες ταινίες της πατρίδας του.

Το βιογραφικό του Καρεμπέ, όπως το αναφέρει το Φεστιβάλ:

«Γεννημένος στις 3 Δεκεμβρίου του 1970 στη Νέα Καληδονία, ο Christian Karembeu ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Nantes το 1990.

Ως ποδοσφαιριστής ο Christian Karembeu κατέκτησε σημαντικότατους τίτλους μεταξύ των οποίων το γαλλικό Πρωτάθλημα με τη Nantes, 2 Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο. Με τον Ολυμπιακό κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Ελλάδας (2002 και 2003). Μεγάλη διάκριση είναι φυσικά, το Παγκόσμιο Κύπελλο που κατέκτησε με την Εθνική Γαλλίας, το 1998. Δύο χρόνια αργότερα πανηγύρισε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τη Εθνική ομάδα της χώρας του. Το 2001 κατέκτησε με τη Γαλλία το Κύπελλο Συνομοσπονδιών. Έχει αναδειχθεί 2 φορές «Καλύτερος Παίκτης της Χρονιάς» για την περιοχή της Ωκεανίας (1995 και 1998).

Οι σχέσεις του με τον Ολυμπιακό δεν σταμάτησαν όταν αποχώρησε από την ομάδα το 2004, καθώς έδωσε το παρών στον «Αγώνα κατά της Φτώχειας», που είχε διοργανώσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» η ομάδα μας τη σεζόν 2010-11, με τον Zinedine Zidane και τον Ρονάλντο. Η δράση του δεν σταματά εκεί, αφού είναι μέλος της επιτροπής «Οι Πρωταθλητές για την Ειρήνη», η οποία εδρεύει στο Μονακό. Στις 4 Ιουλίου του 2013, ο Christian Karembeu επέστρεψε στον Ολυμπιακό, αναλαμβάνοντας τη θέση του Συμβούλου Στρατηγικής της διοίκησης, για θέματα σκάουτινγκ, διεθνών σχέσεων και οργάνωσης

Το 2011 κυκλοφόρησε η βιογραφία του σε βιβλίο, γραμμένη από δύο δημοσιογράφους, με τίτλο Κανάκ .

Το όνομα Karembeu, στη γλώσσα των Κανάκ, σημαίνει «θυμωμένος άνθρωπος».

