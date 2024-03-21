Ο Μάριο Χεζόνια αναμένεται να αποτελέσει το πλέον «καυτό» όνομα στο επερχόμενο μεταγραφικό παζάρι, αφού ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τα ισπανικά ΜΜΕ να τονίζουν πως πολύ δύσκολα θα ανανενώσει.

Mε την αποστολή της «βασίλισσας» να βρίσκεται στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν (21/03, 21:30), ο Κροάτης φόργουορντ ρωτήθηκε από τα σερβικά ΜΜΕ αν λαμβάνει μηνύματα από οπαδούς των «ασπρόμαυρων», αλλά και αν αυτοί αποτελούν μια επιλογή που θα σκεφτόταν για τη συνέχεια της καριέρας του.

«Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλά μηνύματα, είμαι ευγνώμων σε όλους τους φιλάθλους που με ακολουθούν και με σέβονται. Όσο για την επόμενη σεζόν, δεν ξέρω τίποτα. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτή τη σεζόν, ας επαναλάβουμε αν γίνεται την περσινή επιτυχία και μετά θα είναι πιο εύκολο να σκεφτούμε το μέλλον», απάντησε ο Χεζόνια όντας... αινιγματικός όσον αφορά το μέλλον του.

Φέτος, ο Χεζόνια διανύει την κορυφαία σεζόν του στην Ευρωλίγκα, μετρώντας 13,2 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, με ποσοστό 41% στα τρίποντα.

