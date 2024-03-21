Ο Σέρβος διεθνής χαφ αποτελεί το πρώτο απόκτημα των Πρασίνων ενόψει της νέας σεζόν κι έρχεται στην Ελλάδα με ένα σπουδαίο βιογραφικό στην πλάτη του, αγωνιζόμενος εδώ και μία εξαετία στην La Liga με τις Βαλένθια και Χετάφεμ στην οποία είναι βασικότατο μέλος, μετρώντας 31 συμμετοχές και 4 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.

WHO IS WHO

Ο Μαξίμοβιτς γεννήθηκε στη Μπάνια Κοβιλιάτσα και έπαιξε στην Ακαδημία του Ερυθρού Αστέρα, αλλά δεν αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα. Μετά την εμφάνισή του στο Πρωτάθλημα UEFA U19 το 2013, υπέγραψε στη σλοβενική Ντομζάλε και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 18 Οκτωβρίου 2013.

