Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θα ψάξει το «μπαμ» με την απόκτηση του Γιαμάλ το καλοκαίρι η Παρί Σεν Ζερμέν

Την πρόθεση της Παρί Σεν Ζερμέν να κινηθεί για την απόκτηση του παιδιού-θαύματος της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, το ερχόμενο καλοκαίρι, αποκάλυψε η Parisien.  

Θα ψάξει το «μπαμ» με την απόκτηση του Γιαμάλ το καλοκαίρι η Παρί Σεν Ζερμέν

Θα ψάξει το «μπαμ» με την απόκτηση του Γιαμάλ το ερχόμενο καλοκαίρι η Παρί Σεν Ζερμέν!

Όπως αποκάλυψε η «Parisien», επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ της ισπανικής «Marca» που είχε δημοσιευτεί πριν από μερικές εβδομάδες, οι πρωταθλητές Γαλλίας θα προσπαθήσουν να εντάξουν στο ρόστερ τους το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα, θέλοντας να ολοκληρώσουν μια μεταγραφική κίνηση που θα... ταράξει τα νερά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου!

Παρά τη δεδομένη δυσκολία του εγχειρήματός της, η Παρί είναι διατεθειμένη να... τινάξει την μπάνκα στον αέρα για χάρη του Γιαμάλ, δεδομένου ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα έχει... ξεφορτωθεί και το πολύ βαρύ συμβόλαιο του Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γιαμάλ έχει προλάβει να πραγματοποιήσει 45 εμφανίσεις με 6 γκολ και 8 ασίστ φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παρί Σεν Ζερμέν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark