Θα ψάξει το «μπαμ» με την απόκτηση του Γιαμάλ το καλοκαίρι η Παρί Σεν Ζερμέν

Θα ψάξει το «μπαμ» με την απόκτηση του Γιαμάλ το ερχόμενο καλοκαίρι η Παρί Σεν Ζερμέν!

Mercato : le PSG rêve de Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone

➡️ https://t.co/iFFlBxgoTP pic.twitter.com/d04S3hn3sg April 23, 2024

Όπως αποκάλυψε η «Parisien», επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ της ισπανικής «Marca» που είχε δημοσιευτεί πριν από μερικές εβδομάδες, οι πρωταθλητές Γαλλίας θα προσπαθήσουν να εντάξουν στο ρόστερ τους το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα, θέλοντας να ολοκληρώσουν μια μεταγραφική κίνηση που θα... ταράξει τα νερά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου!

Παρά τη δεδομένη δυσκολία του εγχειρήματός της, η Παρί είναι διατεθειμένη να... τινάξει την μπάνκα στον αέρα για χάρη του Γιαμάλ, δεδομένου ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα έχει... ξεφορτωθεί και το πολύ βαρύ συμβόλαιο του Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γιαμάλ έχει προλάβει να πραγματοποιήσει 45 εμφανίσεις με 6 γκολ και 8 ασίστ φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

