Πόλο: Ο Ολυμπιακός κατατρόπωσε την Φερεντσβάρος και πάει Final 4

«Βασιλιάς» στο… κάστρο του ο Ολυμπιακός!

Με άμυνα από… ατσάλι οι «ερυθρόλευκοι» δεν άφησαν περιθώρια στη Φερεντσβάρος, την οποία νίκησαν 10-8 στο Παπαστράτειο και έκαναν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Champions League!

Τη μεγάλη διαφορά στην αναμέτρηση έκανε το δεύτερο οκτάλεπτο, όπου οι Πειραιώτες έκαναν επιμέρους σκορ 4-1, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι τη λήξη. Αν και οι παίκτες του Κόλιανιν δεν κάλυψαν το -2 (11-9) της ήττας από τους Ούγγρους, μοιράζονται μαζί τους την κορυφή του δεύτερου ομίλου με 9 βαθμούς.

Στο μεταξύ, αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Φερεντσβάρος έπειτα από περίπου δέκα μήνες σε όλες τις διοργανώσεις και μάλιστα η τελευταία ήταν από τον Ολυμπιακό στο περσινό Final 8 του Βελιγραδίου, στις 2 Ιουνίου του 2023!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Νίκος Γκίλλας με τρία τέρματα, με τους Μάρτον Βάμος και Αλέξανδρο Παπαναστασίου να πετυχαίνουν από δύο, ενώ από ένα είχαν οι Ντίνος Γενηδουνιάς, Δημήτρης Δήμου και Δημήτρης Νικολαΐδης. Φυσικά, πολύ καλή εμφάνιση με καίριες αποκρούσεις και από τον τερματοφύλακα Μάρκο Μπίγιατς.

Από τους Ούγγρους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντούσαν Μάντιτς με δύο τέρματα, ενώ ένα σημείωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπαρτσελονέτα (3/5).

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 4-1, 3-3, 2-3

