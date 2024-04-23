Παναθηναϊκός: Απίθανη «βόμβα» Χουάντσο για το μέλλον του Να

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το game 1 των playoff. Ο εξάστερος έχει το μυαλό του εκεί, όμως ο Ισπανός φόργουορντ λίγες ώρες πριν αποκάλυψε την πρόθεση του Ναν για το μέλλον του. Αναλυτικότερα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε για την πρώην συμπαίκτη του Κάιλ Γκάι, την πορεία του στον Παναθηναϊκό, τον Αταμάν και προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με το μέλλον του Κέντρικ Ναν.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.