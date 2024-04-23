Φαβορί ο Σλοτ για να διαδεχθεί τον Κλοπ στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ

Μπορεί η Λίβερπουλ να παραμένει στο κυνήγι του τίτλου της Premier League, ωστόσο η διοίκηση της ομάδας ψάχνει από τώρα τον προπονητή που θα διαδεχθεί τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος έχει ανακοινώσει την αποχώρηση του από τους «Reds», μετά από 9 χρόνια.

Όπως αναφέρει το «SkySports», πρώτο φαβορί την δεδομένη στιγμή είναι ο Άρνε Σλοτ της Φέγενορντ. Ο Ολλανδός τεχνικός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια στην Eredivisie, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περσινή σεζόν με την ομάδα του Ρότερνταμ, ενώ φέτος πανηγύρισε και το Κύπελλο. Τη σεζόν 2019-2020 μάλιστα έφτασε μία ανάσα από τον τίτλο με την Άλκμααρ, ωστόσο ο Άγιαξ στέφθηκε πρωταθλητής, υπερτερώντας στη διαφορά των τερμάτων.

Η δουλειά του τα τελευταία χρόνια δείχνει πως του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, με την εφημερίδα «Times» να τονίζει: «H ικανότητά του να βελτιώνει παίκτες και το επιθετικό στιλ ποδοσφαίρου του, είναι αρετές που εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους ανθρώπους των κόκκινων».

