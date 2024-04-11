Την επιθυμία της να παίξει στο μεικτό διπλό στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τον Στέφανο Τσιτσιπά εξέφρασε η Μαρία Σάκκαρη σε δηλώσεις της.

«Για να είμαι ειλικρινής, θέλω να παίξω και στα τρία events», ανέφερε η Ελληνίδα τενίστρια η οποία στη συνέχεια όμως επεσήμανε ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να αλλάξει άποψη ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Πρώτα από όλα στο μονό για τον εαυτό μου και μπορώ να παίξω διπλό με τη Δέσποινα, διότι θα είναι πολύ ωραίο για εκείνη να ζήσει την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα ήθελα, όμως, να παίξω και μεικτό, διότι πραγματικά πιστεύω ότι έχουμε καλή ευκαιρία. Ωστόσο, δεν είμαι σίγουρη ότι ο Στέφανος θέλει να παίξει μεικτό, καθώς θα παίξει στο διπλό με τον αδερφό του. Από ό,τι ξέρω, λοιπόν, δεν σκοπεύει να παίξει μεικτό, αλλά έχει πει ότι θα αποφασίσει οριστικά όταν πλησιάσει το τουρνουά. Για την ώρα δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση, πρέπει να ρωτήσετε εκείνον», κατέληξε.

