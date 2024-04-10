Ολυμπιακός: Με Αλεξανδρόπουλο-Ορτέγκα η αποστολή για Φενέρμπαχτσε

Την προετοιμασία του για το πρώτο ματς, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε για τα προημιτελικά του Europa Conference League ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός.
Ο Αλεξανδρόπουλος είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις στη μέση, ενώ μέσα είναι και ο Ορτέγκα, ο οποίος γυμνάζεται εδώ και ημέρες κανονικά.
Μοναδικός απόντας ο Ποντένσε, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες και είναι τιμωρημένος.
Αυτή απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Αλεξανδρόπουλος, Κάρμο, Καρβάλιο, Τσικίνιο, Ελ Αραμπί, Ελ Κααμπί, Φορτούνης, Έσε, Όρτα, Ιμπόρα, Γιόβετιτς, Μασούρας, Ντόη, Ορτέγκα, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Κίνι, Ρέτσος, Ρίτσαρντς, Ροντινέι, Τζολάκης.
📋 #OLYFEN: 🔴⚪️ Squad list#Olympiacos #UECL pic.twitter.com/BH4quSnIZ5— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 10, 2024
