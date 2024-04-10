Ολυμπιακός: Με Αλεξανδρόπουλο-Ορτέγκα η αποστολή για Φενέρμπαχτσε

Την προετοιμασία του για το πρώτο ματς, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε για τα προημιτελικά του Europa Conference League ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός.



Ο Αλεξανδρόπουλος είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις στη μέση, ενώ μέσα είναι και ο Ορτέγκα, ο οποίος γυμνάζεται εδώ και ημέρες κανονικά.



Μοναδικός απόντας ο Ποντένσε, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες και είναι τιμωρημένος.



Αυτή απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Αλεξανδρόπουλος, Κάρμο, Καρβάλιο, Τσικίνιο, Ελ Αραμπί, Ελ Κααμπί, Φορτούνης, Έσε, Όρτα, Ιμπόρα, Γιόβετιτς, Μασούρας, Ντόη, Ορτέγκα, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Κίνι, Ρέτσος, Ρίτσαρντς, Ροντινέι, Τζολάκης.





