Ολυμπιακός: Με Αλεξανδρόπουλο-Ορτέγκα η αποστολή για Φενέρμπαχτσε

Με μοναδικό απόντα τον τιμωρημένο Ποντένσε, αλλά τους Αλεξανδρόπουλο, Ορτέγκα να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, η αποστολή του Ολυμπιακού για το πρώτο ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Αλεξανδρόπουλος

Την προετοιμασία του για το πρώτο ματς, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε για τα προημιτελικά του Europa Conference League ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός.

Ο Αλεξανδρόπουλος είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις στη μέση, ενώ μέσα είναι και ο Ορτέγκα, ο οποίος γυμνάζεται εδώ και ημέρες κανονικά.

Μοναδικός απόντας ο Ποντένσε, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες και είναι τιμωρημένος.

Αυτή απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Αλεξανδρόπουλος, Κάρμο, Καρβάλιο, Τσικίνιο, Ελ Αραμπί, Ελ Κααμπί, Φορτούνης, Έσε, Όρτα, Ιμπόρα, Γιόβετιτς, Μασούρας, Ντόη, Ορτέγκα, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Κίνι, Ρέτσος, Ρίτσαρντς, Ροντινέι, Τζολάκης.

 

