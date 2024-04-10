Το Περιστέρι bwin ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Μήτρου-Λονγκ, Ράγκλαντ, Κασελάκη, Ντάγκουμπιτς και Τόμπσον στην αρχική του πεντάδα, με τη Βόννη πάντως να μπαίνει καλύτερα στο ματς και με ξεκάθαρη στόχευση να χτυπήσει στη ρακέτα με τον Κένεντι, προηγήθηκε με 7-4 στο 4’. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι ανέβασαν «στροφές» και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ράγκλαντ (7 πόντους στο δεκάλεπτο), όχι μόνο πήραν προβάδισμα, αλλά χάρη σε ένα επιμέρους σκορ 12-0 προηγήθηκαν με 19-9 στο 8’, κρατώντας παράλληλα στο μηδέν τη Βόννη για σχεδόν 4,5 λεπτά. Στο τελευταίο λεπτό, οι Γερμανοί βρήκαν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι, με αποτέλεσμα η πρώτη περίοδος να ολοκληρωθεί με σκορ 19-14.



Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχισε να παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο και στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου. Με την άμυνα να… τσακίζει κόκκαλα και τον Ράγκλαντ να βρίσκεται στη… ζώνη του λυκόφωτος επιθετικά, έτρεξαν ένα σερί 12-2, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +15 για το 31-16 στο 14’. Ενδεικτικό είναι πως το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι της Βόννη ήρθε μετά από 4,5 λεπτά στην περίοδο με το ντράιβ του Κίρκγουντ. Μάλιστα, ο γκαρντ των Γερμανών μαζί με τον Παπέ «ροκάνισαν» τη διαφορά μέχρι τους 8 (33-25) στο 16’, προτού το Περιστέρι απαντήσει και με διαδοχικά τρίποντα των Λαβ και Μήτρου-Λονγκ ανεβάσει εκ νέου τη διαφορά σε διψήφιες τιμές (39-27). Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν άψογα τα εναπομείναντα 3 λεπτά της περιόδου, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με ένα σημαντικό προβάδισμα 12 πόντων (46-34).

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό στην τρίτη περίοδο, με το Περιστέρι bwin να μπαίνει ψυχωμένο, με ένταση και καθαρό μυαλό και στις δύο άκρες του παρκέ. Ο Τόμπσον ήταν εκείνος που με τις καλές του άμυνες και τα επιθετικά ριμπάουντ έδωσε την απαραίτητη ώθηση, με τους Μήτρου-Λονγκ και Ντάγκουμπιτς να εκτελούν πίσω από τα 6,75μ., εκτοξεύοντας για πρώτη φορά τη διαφορά στο +19 για το 55-36 στο 23! Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ μάλιστα συνέχισε να είναι «καυτός» και να προσφέρει πόντους στην ελληνική ομάδα, η οποία διατηρούσε με άνεση τη διαφορά πάνω από τους 15 πόντους. Η είσοδος των Ζερμέν Λαβ και Νίκου Χουγκάζ στο παρκέ μετά το επτάλεπτο, διατήρησε την ενέργεια του Περιστερίου σε υψηλά επίπεδα. Ο πρώτος ήταν ασταμάτητος στην επίθεση και με οκτώ διαδοχικούς πόντους έστειλε την ομάδα του ακόμα και στο +23 (69-46), προτού ο Γουότσον σε «νεκρό» χρόνο διαμορφώσει το 69-48 της περιόδου.

Κάπως έτσι, οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης μπήκαν στομε ένα τεράστιο προβάδισμα, το οποίο καλούνταν να διαχειριστούν μέχρι το φινάλε για να στείλουν τη σειρά σε τρίτο ματς. Και τα κατάφερε περίφημα το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη,19-14, 46-34, 69-48, 90-62.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.