Τα τελευταία παιχνίδια των Μπακς στη regular season του NBA θα χάσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως έγινε γνωστό από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με τους Σέλτικς στο Fiserv Forum.

Το Μιλγουόκι προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με τον τραυματισμό του «Greek Freak», ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου της νίκης επί των Μπακς.

Τα τελευταία παιχνίδια για τα «ελάφια» στη regular season είναι με τους Θάντερ στην Οκλαχόμα τα ξημερώματα του Σαββάτου και μία ημέρα μετά παίζουν στο Ορλάντο, χωρίς ακόμα να έχει αποσαφηνιστεί αν θα ξεκινήσουν τη μάχη τους στα playoffs στις 20 ή 21 Απριλίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη σεζόν 2020/21, όταν οι Μπακς πήραν το πρωτάθλημα, ο Αντετοκούνμπο είχε έναν τραυματισμό που έδειχνε σοβαρός κατά τη διάρκεια των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας. Είχε χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας με τους Χοκς, αλλά επέστρεψε και έπαιξε στους τελικούς του NBA και αναδείχθηκε MVP της σειράς, καθώς σημείωσε 50 πόντους στο game 6 που έδωσε τον τίτλο στα «ελάφια» επί των Σανς.

Πέρυσι, ο Γιάννης είχε χτυπήσει στο πρώτο παιχνίδι των playoffs με τους Χιτ, αγωνίστηκε σε όλο εκείνο το ματς, έχασε τα δύο επόμενα παιχνίδια και επέστρεψε στο τέταρτο, αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν με 4-1 στη σειρά από το Μαϊάμι.

