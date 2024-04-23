Η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Ναντ και της Κάρντιφ Σίτι, αν και έχουν περάσει περίπου πέντε χρόνια από τον θάνατο του Εμιλιάνο Σάλα, δεν έχει πάρει ακόμα τέλος.

Οι Ουαλοί, σε συνεργασία με την Analytics FC, η οποία είναι μια εταιρεία που αναλύει δεδομένα και στατιστικά σχετικά με το ποδόσφαιρο, διεκδικούν 120 εκατ. ευρώ από τη Ναντ, ως αποζημίωση για την οικονομική ζημιά της ομάδας όταν και υποβιβάστηκε από την Premier League το 2019.

Ο λόγος για αυτό το αίτημα αποζημίωσης, που έγινε από την Κάρντιφ σε γαλλικό δικαστήριο, είναι επειδή σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναλύσεις που έγιναν, τα γκολ που θα έβαζε ο Σάλα, αν δεν είχε σκοτωθεί, θα ήταν εκείνα που θα αποσοβούσαν τον υποβιβασμό στην Championship για τη Κάρντιφ.

Ήταν Ιανουάριος της ίδιας χρονιάς όταν ο Αργεντινός επιθετικός ταξίδευε προς την Ουαλία και το Κάρντιφ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του από τη Ναντ στη Κάρντιφ Σίτυ έναντι 17 εκατ. ευρώ. Δυστυχώς όμως, ο 29χρονος τότε Σάλα βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αεροσκάφος που τον μετέφερε στο Κάρντιφ συνετρίβη στη Μάγχη.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.