Παναθηναϊκός: Νίλσεν για αντι – Eρνάντεζ, για αυτό φεύγει ο Κουβανός

Οι εξελίξεις στο “τριφύλλι”, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, είναι ραγδαίες όσον αφορά τις μεταγραφές.

Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει ήδη τον 22χρονο λίμπερο Αριστείδη Χανδρινό και τον 26χρονο Καναδό πασαδόρο Μαξ Έλγκερτ.

Αυτές οι κινήσεις αφορούν την νέα σεζόν και δεν σταματούν εδώ. Τις τελευταίες ώρες, επιβεβαιώθηκε ότι ο Φερνάντο Ερνάντεζ θα αποχωρήσει για το Κουβέιτ.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε ήδη τον αντικαταστάτη του. Αυτός θα είναι ο 30χρονος διεθνής Δανός Μάρκους Νίλσεν, που φορά τα χρώματα της Grottazzolina.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.