Μια μεγάλη δρομική γιορτή στη Θεσσαλονίκη με τον Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin!

Η Θεσσαλονίκη την Κυριακή έζησε μοναδικές στιγμές, αφού ο διεθνής Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin προσέλκυσε το βλέμμα χιλιάδων δρομέων, που κατέκλυσαν την πόλη!

Για έκτη διαδοχική χρονιά η bwin βρέθηκε στο πλευρό του διεθνούς event ως Ονομαστικός Χορηγός, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για στήριξη των αθλητικών διοργανώσεων σε όλη την Ελλάδα. Η συμπρωτεύουσα έζησε στον αστερισμό του μαραθωνίου και το συναίσθημα ήταν μοναδικό. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, χιλιάδες δρομείς ξεχύθηκαν στο δρόμους, τα χαμόγελα και ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων «πλημμύρισαν» τη Θεσσαλονίκη. Το δρομικό κίνημα έχει ανοίξει τα φτερά του και ο Διεθνής Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin αποτελεί πλέον το διασημότερο event της βορείου Ελλάδας.

Από το Νεπάλ και τη Ζιμπάμπουε, μέχρι τη Χιλή και τη Δομινικανή Δημοκρατία, δρομείς έδωσαν ραντεβού στον μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης και το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό. Η ανυπομονησία για το ραντεβού της εκκίνησης μεγάλη και η διοργάνωση μονοπώλησε το ενδιαφέρον της πόλης σε ένα γιορτινό σαββατοκύριακο.

H μπάντα κρουστών «Batala Salonica» έδινε ρυθμό με τη μουσική τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ξεσηκώνοντας τους δρομείς και όχι μόνο! Το τελευταίο χιλιόμετρο είχε χρώμα… bwin και ήχους μουσικής samba με ντραμς, προσφέροντας στους δρομείς την απαιτούμενη εμψύχωση!

Η bwin, η οποία διαχρονικά υποστηρίζει όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας, ήταν ξανά εκεί και με δυναμική παρουσία.

Το bwin Running Team έδωσε ξεχωριστό χρώμα, εκτοξεύοντας την εμπειρία στα ύψη. Η δρομική παρέα του κορυφαίου στοιχηματικού brand, αποτελούμενη και από τους πρωταθλητές του Team Future της bwin, Ελίνα Τζένγκο, Αναστασία Ντραγκομίροβα, Οδυσσέα Μουζενίδη, Αναστάσιο Λατιφλάρι και Σοφία Κεσσίδη έδωσε τον δικό του ξεχωριστό… τόνο στη διαδρομή.

Εκ μέρους της bwin, η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Ιωάννα Μπερίου, συμπλήρωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Θεσσαλονίκη για τον 18ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» - bwin, τον οποίο υποστηρίζουμε για έκτη διαδοχική χρονιά. Στην bwin είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε κι εμείς, ώστε χιλιάδες δρομείς να καταφθάνουν στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη με ενθουσιασμό για την συμμετοχή τους στο μεγαλύτερο δρομικό event της Βόρειας Ελλάδας. Μαζί και η δρομική παρέα του bwin Running Team. Για εμάς η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των ανθρώπων που τρέχουν ξανά, βιώνοντας τα πολλαπλά οφέλη του αθλητισμού. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των μεγάλων αθλητικών event της χώρας».

