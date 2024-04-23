Η έκπληξη δεν έγινε και έτσι η ελληνική διαιτησία δε θα έχει εκπροσώπηση στο Euro 2024.

Η UEFA ανακοίνωσε τους 18 διαιτητές που επελέγησαν για να διευθύνουν τους 51 αγώνες της μεγάλες διοργάνωσης και ανάμεσά τους δεν υπάρχει Έλληνας, ούτε καν ο Τάσος Σιδηρόπουλος.

Στη λίστα βρίσκονται οι Άγγλοι Όλιβερ και Τέιλορ, οι Γάλλοι Λετεσιέ και Τουρπέν), οι Γερμανοί Ζίμπερτ και Τσβάιερ, δύο Ιταλοί Γκουίντα και Ορσάτο, ο Ολλανδός Μακέλι, ο Πολωνός Μαρτσίνιακ, ο Πορτογάλος Σοάρες Ντίας, ο Ρουμάνος Κόβακς, ο Σλοβάκος Κρούζλιακ, ο Σλοβένος Βίντσιτς, ο Ισπανός Χιλ Μανθάνο, ο Σουηδός Νίμπεργκ, ο Ελβετός Σέρερ, ο Τούρκος Μελέρ, αλλά και ένας Αργεντινός, ο Τέγιο) στο πλαίσιο της συνεργασίας της UEFA με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής.

