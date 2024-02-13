Παναθηναϊκός: Η οικογένεια Ντόρσεϊ… έκλεισε το μάτι στον Παναθηναϊκό ενόψει καλοκαιριού

Ο Ντόρσεϊ δεν έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει την παρουσία του στην ομάδα της Πόλης, κάτι που έχει φέρει προβληματισμό, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις… τάσεις φυγής από τον ίδιο τον παίκτη. Ουδέποτε άλλωστε έκλεισε την πόρτα ενδεχόμενης μεταγραφής, με τον επαναπατρισμό στη χώρα μας να παραμένει στο κάδρο για τον ίδιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.