Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η οικογένεια Ντόρσεϊ… έκλεισε το μάτι στον Παναθηναϊκό ενόψει καλοκαιριού

Η προοπτική του Παναθηναϊκού παραμένει στην επιφάνεια τόσο για τον Ντόρσεϊ, όσο και για το περιβάλλον του

Dorsey

 Ο Ντόρσεϊ δεν έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει την παρουσία του στην ομάδα της Πόλης, κάτι που έχει φέρει προβληματισμό, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις… τάσεις φυγής από τον ίδιο τον παίκτη. Ουδέποτε άλλωστε έκλεισε την πόρτα ενδεχόμενης μεταγραφής, με τον επαναπατρισμό στη χώρα μας να παραμένει στο κάδρο για τον ίδιο. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Basket League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark