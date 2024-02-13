Δεν τα κατάφερε και γνώρισε τον πικρό αποκλεισμό η Ελλάδα!



Η «γαλανόλευκη» γνώρισε την ήττα με σκορ 11-10 από την Ιταλία, χάνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι που έδειχνε να ελέγχει, είχε προβάδισμα δύο τερμάτων στο τελευταίο οκτάλεπτο, αλλά στα τελευταία 2,5 λεπτά έπαθε μπλακ άουτ και οι Ιταλοί το εκμεταλλεύτηκαν, παίρνοντας τη μεγάλη πρόκριση.

Το ματς:

Άστοχες οι πρώτες επιθέσεις και για τις δυο ομάδες, με την Ελλάδα να έχει δοκάρι, ενώ οι Ιταλοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Φοντέλι (0-1). Η «γαλανόλευκη», όμως, εκμεταλλεύτηκε τον παίκτη παραπάνω και ισοφάρισε σε 1-1 με τον Γενηδουνιά, παίρνοντας και το προβάδισμα (2-1) με τον Γκιουβέτση, αξιοποιώντας στον απόλυτο βαθμό την αποβολή του Μπρούνι.



Η «γαλανόλευκη» έκανε τρομερό ξεκίνημα και πέτυχε το 3-1 στην αντεπίθεση με τον Παπαναστασίου, με τον Ζερδεβά να αποκρούει στη συνέχεια, με το πρώτο οκτάλεπτο να ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.



Με ανάλογο τρόπο ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος με το εύστοχο πέναλτι του Φουντούλη (4-1), με τους Ιταλούς να μειώνουν σε 4-2 με τον Ντι Σόμα. Από εκεί και μετά, όμως, η Ελλάδα έπαθε μπλακ άουτ με την αποβολή του Αργυρόπουλου και οι Ιταλοί έκαναν φοβερή αντεπίθεση! Μείωσαν στο γκολ (4-3) με τον Κοντέμι και ισοφάρισαν με τον ίδιο παίκτη για το 4-4.



Καταστροφικά αποδείχθηκαν τα τέσσερα λεπτά με παίκτη λιγότερο για τους τυπικά γηπεδούχους, αφού οι Ιταλοί έκαναν την ολική ανατροπή με τον Πρεσούτι (4-5) και πήραν αέρα δυο τερμάτων με τον Ετσενίκε για το 4-6. Η Ελλάδα, ωστόσο, έδειξε σφυγμό και πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου μείωσε σε 5-6 με τον Καλογερόπουλο.

Στο δεύτερο μέρος η Ιταλία έκανε το 5-7 με τον Νταμόντε στο τέλος της επίθεσης, αλλά ο Νικολαΐδης είχε άμεση απάντηση για το 6-7, με τη «γαλανόλευκη» να κάνει εντυπωσιακή επιστροφή, ισοφαρίζοντας σε 7-7 με τον Βλαχόπουλο! Οι τυπικά φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με τον Βελότο (7-8), αλλά ο Βλαχόπουλος έφερε εκ νέου την ισοφάριση, με τον Ζερδεβά να κάνει τρομερή απόκρουση στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου (8-8).



