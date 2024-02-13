Τον αποκλεισμό από το πρώτο της παιχνίδι στο 100άρι τουρνουά της Ντόχα γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία ηττήθηκε με 2-1 σετ (3-6, 7-6(2), 7-5) από την Τσέχα, Λίντα Νόσκοβα.

Παρότι ξεκίνησε ιδανικά το ματς, κυριαρχώντας στο πρώτο σετ και κατακτώντας το με 6-3, στη συνέχεια επέτρεψε στο νούμερο 28 της παγκόσμιας κατάταξης να κάνει την ανατροπή και τελικά να επικρατήσει με 3-1, παίρνοντας τα δύο επόμενα σετ με 7-6 (2) και 7-5.

Περισσότερα σε λίγο...

Τα σετ: 3-6, 7-6, 7-5

