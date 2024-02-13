Σε απολογία από τη Stoiximan Super League κλήθηκε ο Αχιλλέας Μπέος.



Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου θα βρεθεί ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής της διοργανώτριας για την αποβολή του (με τα άρθρα βάσει των οποίων θ’ απολογηθεί ν’ αναφέρονται σε υβριστική συμπεριφορά έργω ή λόγω και να προβλέπουν αποκλεισμό από 15 μέρες ως 6 μήνες).

Για τη ρατσιστική συμπεριφορά που του καταλογίζεται απέναντι στον Ανδρέα Τετέι (και βάσει της οποίας ο Βόλος κινδυνεύει ακόμα και να χάσει στα χαρτιά το παιχνίδι) δεν υπάρχει αναφορά στο φύλλο αγώνα ή κάποια έκθεση, κατά συνέπεια δεν μπορούσε να τον καλέσει ο δικαστής.



Υπάρχει ωστόσο το ενδεχόμενο να του ασκηθεί δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, βάσει του σχετικού βίντεο που έχει δημοσιευτεί.



Αναλυτικά οι κλήσεις σε απολογία



Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία τους εξής:

ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, Α. ΜΠΕΟΣ (Υπεύθυνος ομάδας): "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/2/2024 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 11/2/2024 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.



*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’, δ’ Ι, 11 παρ. 1, 2, 4 και 6, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.



ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ Κ-17, Δ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ (Προπονητής Φυσικής Κατάστασης): "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/2/2024 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.)", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ Κ-17 – ΠΑΕ ΑΡΗΣ Κ-17.



*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 2 περ. ε, 3 παρ. 4 περ. γ’, 5 επ., 11 παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

