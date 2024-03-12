Παναθηναϊκός AKTOR: Θεραπεία και ατομικό για Βιλντόζα και Αντετοκούνμπο

Την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι «αιωνίων» με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την ερχόμενη Πέμπτη (14/03, 19:45) για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό ο Παναθηναϊκός AKTOR.





Με τα δύο γνωστά προβλήματα των Λούκα Βιλντόζα και Κώστα Αντετοκούνμπο συνεχίστηκε ο σχεδιασμός του Εργκίν Αταμάν για το ντέρμπι στο Φάληρο, με τους δύο παίκτες να μην παίρνουν μέρος στη σημερινή προπόνηση, ακολουθώντας αμφότεροι θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

Κάπως έτσι λοιπόν, τόσο ο Αργεντινός γκαρντ, όσο και ο Έλληνας σέντερ, δίνονταιγια τη συμμετοχή τους στο μεθαυριανό κρίσιμο ματς που θα κρίνει εν πολλοίς και την είσοδο στην 4άδα της διοργάνωσης, με την κατάσταση να ξεκαθαρίζεται πιθανόν στην

