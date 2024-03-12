Στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης αρχίζουν να αποδέχονται αυτό που φαίνεται αναπόφευκτο εδώ και καιρό, και αφορά την αποχώρηση του Μάριο Χεζόνια από τους πρωταθλητές Ευρώπης!



Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Marca», όλα δείχνουν, πως ο Κροάτης φόργουορντ θα αποτελέσει παρελθόν από τους «μερένχες» το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τον σύλλογο.



Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, πέρα από τη διαφορά στο οικονομικό - να θυμίσουμε πως ο «Super Mario» έχει απορρίψει ήδη δύο προτάσεις ανανέωσης της Ρεάλ - πλέον, τίθεται και θέμα αναφορικά με τη θέση του στο ρόστερ και το status του στον σύλλογο.





