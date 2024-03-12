Λογαριασμός
Marca: «Στη Ρεάλ θεωρούν ήδη φευγάτο τον Χεζόνια - Αυτή είναι η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Κροάτη»

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Ρεάλ Μαδρίτης το έχει πάρει απόφαση πως ο Μάριο Χεζόνια θα αποχωρήσει από τον σύλλογο το καλοκαίρι, αποκαλύπτοντας την πρόταση που έχει ο Κροάτης από τον Παναθηναϊκό!

Χεζόνια

Στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης αρχίζουν να αποδέχονται αυτό που φαίνεται αναπόφευκτο εδώ και καιρό, και αφορά την αποχώρηση του Μάριο Χεζόνια από τους πρωταθλητές Ευρώπης!

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «Marca», όλα δείχνουν, πως ο Κροάτης φόργουορντ θα αποτελέσει παρελθόν από τους «μερένχες» το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τον σύλλογο.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, πέρα από τη διαφορά στο οικονομικό - να θυμίσουμε πως ο «Super Mario» έχει απορρίψει ήδη δύο προτάσεις ανανέωσης της Ρεάλ - πλέον, τίθεται και θέμα αναφορικά με τη θέση του στο ρόστερ και το status του στον σύλλογο.
 


