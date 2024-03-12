Σε εξέλιξη βρίσκονται στην τοπική ΕΛΑΣ συσκέψεις για τα αυστηρά μέτρα που θα ληφθούν ενόψει του αυριανού αγώνα στην Πάτρα, μεταξύ του Προμηθέα και της Χαποέλ Χολόν.

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται από σήμερα με αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα παρουσία και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ), προκειμένου να προστατευτεί η ισραηλινή ομάδα εξαιτίας του πολέμου.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Στο «Δημήτρης Τόφαλος» ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται με τη Χαποέλ Χολόν (13/3/2024) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 12ου ομίλου της φάσης των «16» του Baskeball Champions League.



Πρόκειται για κομβικό ματς για την ελληνική ομάδα καθώς με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία της στα προημιτελικά και θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της προκειμένου να πανηγυρίσει τη μεγάλη επιτυχία.



Η Χαποέλ Χολόν βρίσκεται κι εκείνη στο «κυνήγι» της πρόκρισης στην επόμενη φάση και θα τα δώσει όλα για να πάρει τη νίκη.



