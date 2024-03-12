Παναθηναϊκός: Μια εβδομάδα εκτός προπονήσεων ο Ντραγκόφσκι

Μια εβδομάδα εκτός των προπονήσεων του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, αποφεύγοντας ωστόσο κάποιον σοβαρό τραυματισμό.



Ως γνωστόν, ο Πολωνός τερματοφύλακας αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι του «τριφυλλιού» με τον Ολυμπιακό, την περασμένη Κυριακή, μόλις στο 7’.

Ωστόσο, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό, με αποτέλεσμα ο Ντραγκόφσκι να έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες για να επανέλθει δριμύτερος από την επόμενη εβδομάδα.Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις για το προσεχές διάστημα, λόγω της διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.