Ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού Nτράγκαν Νέσιτς αποκλειστικά στο paopantou

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ επί των Πεύκων στην 21η αγωνιστική της Volley League γυναικών στο κλειστό του Μετς.

Οι «πράσινες» στο ντεμπούτο του Ντράγκαν Νέσιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο απέναντι στην ανταγωνιστική ομάδα των Πεύκων και διατηρούν τη δεύτερη θέση με 47 βαθμούς μια στροφή πριν το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Μετά τη λήξη του ματς ο νέος προπονητής μίλησε αποκλειστικά στο paopantou και στον Σωτήρη Σουχλέρη.

