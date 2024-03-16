Η ΑΕΚ Betsson πέρασε με 90-82 από το κλειστό του Αγίου Θωμά απέναντι στο Μαρούσι για την 21η αγωνιστική. Πλέον η ομάδα του Ηλία Ζούρου κρατά στα δικά της χέρια την τύχη για την έκτη θέση, την οποία θα πάρει ανεξάρτητα από άλλα αποτελέσματα με νίκη επί του Περιστερίου bwin στα Άνω Λιόσια το επόμενο Σάββατο.



Έλεγξε από την αρχή του το ματς η «Ένωση» φτάνοντας μέχρι και το +18 (39-57) στις αρχές της τρίτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και πλησίασαν στους επτά στην τελευταία περίοδο, αλλά δεν μπόρεσαν να απειλήσουν περισσότερο και έχασαν και την τελευταία τους ελπίδα για την εξάδα.



Κορυφαίοι για την ΑΕΚ οι Τσέισον Ραντλ και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα, αλλά και αρκετά κρίσιμα καλάθια. Οι Σακούρ Τζούστον και Μίροσλαβ Ραντούλιτσα με 20 και 18 πόντους διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους.







Το ματς



Το παιχνίδι ήταν ανταγωνιστικό στο πρώτο πεντάλεπτο (9-9), με τους γηπεδούχους να βρίσκουν λύσεις από Μπρίσκοου και Ραντούλιτσα και την ΑΕΚ να έχει σε καλή μέρα τον Ραντλ. Τα δύο γρήγορα επιθετικά φάουλ του Σέρβου σέντερ, ωστόσο, απορύθμισαν το Μαρούσι κι έδωσαν την ευκαιρία στην «Ένωση» να ξεφύγει με εννιά (15-24). Με τον Καράμπελα να δίνει λύσεις σε σκορ και δημιουργία η διαφορά έφτασε στο +13 (22-35), ενώ οι φιλοξενούμενοι σημάδευαν σταθερά τα αργά πόδια του Ραντούλιτσα στα πικ εν ρολ ή στο τρανζίσιον.



Κουζέλογλου και Κουζμίνσκας μπήκαν στην εξίσωση και η απόσταση μεγάλωσε στους 17 πόντους (26-43) τριάμισι λεπτά πριν το ημίχρονο. Με ένα… κανονικό κι ένα έμμεσο τρίποντο του Κόζι το Μαρούσι αναθάρρησε με ένα 8-0 σερί πλησιάζοντας στους εννιά (34-43) με το ημίχρονο να κλείνει στο +10 για την ΑΕΚ (37-47).







Η ΑΕΚ επέστρεψε ούσα σε εγρήγορση από τα αποδυτήρια. Με άμυνα ζώνης δυσκόλεψε πολύ το Μαρούσι και με πόντους του Νάιτ ξέφυγε ξανά, στο +18 (39-57). Τα τρίποντα του Γιαννόπουλου και το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ραντούλιτσα έδωσαν… πνοή στους γηπεδούχους που πλησίασαν στους δώδεκα (47-59), ωστόσο έχασαν τον Νίκο Βετούλα με δεύτερη τεχνική ποινή ακουμπώντας την μπάλα πριν τη μαζέψει ο Νετζήπογλου, 3:40 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.



Και η «Ένωση», ωστόσο, έχασε τον Καράμπελα καθώς χρεώθηκε αρχικά με αντιαθλητικό και στην ίδια φάση με τεχνική ποινή.



Το Μαρούσι αξιοποίησε την ευκαιρία και ταΐζοντας σωστά τον Ραντούλιτσα μείωσε στους εννιά, 59-68, προτού το δεκάλεπτο κλείσει με ένα πολύ δύσκολο καλάθι του Νάιτ (59-70). Το Μαρούσι πλησίασε στους επτά (63-70 και 68-75), εκμεταλλευόμενο τα λάθη του Νάιτ στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, αλλά δύο μεγάλα καλάθια από Ραντλ και Αγραβάνη την κράτησαν σε απόσταση (71-82) και «καθάρισαν» το παιχνίδι.



Δεκάλεπτα: 17-24, 37-47, 59-70, 82-90



Διαιτητές: Συμεωνίδης, Χριστινάκης, Λουλουδιάδης

