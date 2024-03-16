Νίκησε άνετα τον Πανσερραϊκό και μπήκε... αγριεμένος στα playouts ο Παναιτωλικός

Ιδανικό... ποδαρικό στα playouts για τον Παναιτωλικό!



Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη έκανε πειστική εμφάνιση και νίκησε με σκορ 3-0 τον Πανσερραϊκό στην 1η αγωνιστική, ανεβαίνοντας στους 23 βαθμούς και ξεπερνώντας Κηφισιά και Βόλο, αν και ακόμη έχει... δουλειά να κάνει ώστε να αισθανθεί ασφαλής για την παραμονή.



Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία προβλημάτισε με την εμφάνισή της, έχοντας ωστόσο να διαχειριστεί κομβικές απουσίες (Θυμιάνης, Στάικος). Οι Σερραίοι απείλησαν ουσιαστικά μία φορά την εστία του Τσάβες, στο 1ο λεπτό, και από εκεί και πέρα έμειναν μακριά από ποιοτικές τελικές. Βαθμολογικά, βρίσκονται πλέον στους 27 βαθμούς, χωρίς για την ώρα να... αγχώνονται.



Τρεις διαφορετικοί σκόρερ για τους γηπεδούχους, που άνοιξαν το σκορ στο 26' με τον Χουάνπι, έκαναν το 2-0 με τον Χάρη Μαυρία στο 34' και ολοκλήρωσαν την άνετη επικράτησή τους με τον Σεμπαστιάν Λομόνακο στις καθυστερήσεις.



Στο μυαλό των κόουτς:



Με 3-5-2 παρέταξε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης. Την εστία υπερασπίστηκε ο Τσάβες. Τα τρία στόπερ αποτέλεσαν οι Ταμπίτζε, Μλάντεν και Οικονόμου. Στα χαφ έπαιξε ο Τσιγγάρας έχοντας δίπλα του Ντουάρτε και Χουάνπι, ενώ τα άκρα κάλυψαν οι Μαυρίας και Τορεχόν. Προωθημένοι μπροστά ήταν οι Καρέλης και Ντίας.



Με 4-2-3-1 αγωνίστηκε ο Πανσερραϊκός του Πάμπλο Γκαρσία. Κάτω από τα δοκάρια αγωνίστηκε ο Χόβαν, ενώ τα άκρα κάλυψαν οι Μπέργκστρεμ, Δεληγιαννίδης και τις θέσεις των στόπερ οι Χατσηστραβός και Διαμαντής. Στα χαφ έπαιξαν οι Μορέιρα και Οικονόμου, ενώ στο «10» αγωνίστηκε ο Ουάρντα. Στα άκρα της επίθεσης πήραν τη θέση τους οι Ντανκερλούι και Τομάς, ενώ στην κορυφή ήταν ο Άλεξιτς.



Το ματς



Ο Πανσερραϊκός έκανε τεράστια ευκαιρία με το «καλησπέρα». Ο Χατζηστραβός βρήκε με κάθετη στο 1ο λεπτό τον Άλεξιτς, ο οποίος έμεινε μόνος του με τον Τσάβες αλλά αστόχησε στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ.



Μετά από αυτό το «σοκ», οι Αγρινιώτες άρχισαν να αποκτούν τον έλεγχο της κατοχής και να πιέζουν ώστε να απειλήσουν. Η πρώτη υποψία φάσης ήρθε στο 10ο λεπτό, όταν ο Ντίας εκτέλεσε από μακριά μετά από γρήγορη αντεπίθεση του Παναιτωλικού, όμως ο Χόβαν μπλόκαρε εύκολα.



Στο 15ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά. Ο Ουάρντα μπήκε απειλητικά στην περιοχή και σούταρε με το δεξί, όμως ο Οικονόμου παρενέβη και έδιωξε σε κόρνερ. Στο 18’, ο Άλεξιτς έκανε ωραία ενέργεια και πλασέ, όμως η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Τσάβες.



Ο Παναιτωλικός ανέβασε την πίεσή του και απείλησε ξανά στο 20’, όταν ο Μαυρίας έβγαλε σέντρα μετά από καλή ανάπτυξη, όμως η κεφαλιά του Τορεχόν ήταν αδύναμη. Στην επόμενη φάση, ο Καρέλης έκανε νέα κεφαλιά στην εστία, όμως ο Χόβαν μπλόκαρε.



Στο 26’, η ομάδα του Γιάννη Πετράκη δικαιώθηκε, με τον Νίκο Καρέλη να πατάει περιοχή από τα δεξιά και να βρίσκει τον Χουάνπι, ο οποίος έκανε ωραίο πλασέ με το αριστερό νικώντας τον Χόβαν για το 1-0 του Παναιτωλικού.



Παρόλο που ο Πανσερραϊκός βρήκε κάποια μέτρα στο γήπεδο, στο 34’ οι γηπεδούχοι ξαναχτύπησαν. Ο Ντουάρτε έκλεψε και εκτέλεσε από τα δεξιά της περιοχής, με τον Χόβαν να αποκρούει. Στην εξέλιξη της φάσης ο Τορεχόν βρήκε τον Μαυρία, ο οποίος έπιασε φοβερό μονοκόμματο σουτ και έγραψε το 2-0.



Στο 42’, οι Αγρινιώτες βρήκαν και τρίτο τέρμα με ωραία προσποίηση και εκτέλεση του Ντίας, ωστόσο αυτός είχε ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι στην προσπάθειά του και το γκολ ακυρώθηκε. Το ημίχρονο έληξε χωρίς να υπάρξει κάποια άλλη σημαντική ευκαιρία.

Στο 62’, ο Ντουάρτε πάτησε περιοχή πολύ επικίνδυνα και βρέθηκε απέναντι από τον Χόβαν, όμως δεν κατάφερε να τον νικήσει και ο πορτιέρε του Πανσερραϊκού μπλόκαρε. Στο 64’, ο Μαυρίας έκανε ωραίο γύρισμα από τα δεξιά και ο Τορεχόν είχε ευκαιρία να σκοράρει, όμως το σουτ του βρήκε στα σώματα.



Λίγο αργότερα, στο 68’, μετά από κόρνερ του Ντουάρτε ο Καρέλης έπιασε ένα δυνατό μονοκόμματο σουτ, με τον Χόβαν να αποκρούει εντυπωσιακά. Στην αντεπίθεση, ο Πανσερραϊκός κέρδισε κόρνερ και ο Άλεξιτς σηκώθηκε αμαρκάριστος για κεφαλιά, όμως αστόχησε.



Στο 77ο λεπτό, μετά από ωραία συνεργασία των Χουάνπι, Μαυρία και Ντουάρτε, ο τελευταίος έγινε κάτοχος της μπάλας σε ευνοϊκή θέση στην περιοχή, όμως την έστειλε ψηλά άουτ χάνοντας σημαντική ευκαιρία. Στο 81’ απείλησε μετά από ώρα ο Πανσερραϊκός, με τον Χατζηστραβό να προσποιείται και να εκτελεί εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα πάνω στα σώματα.



Tελικά, με τους Αγρινιώτες να μην απειλούνται καθόλου, ο Λομόνακο έβαλε στο 90+1' το... κερασάκι στην τούρτα. Ο Αργεντινός επιθετικός που είχε περάσει ως αλλαγή, πήρε τη σέντρα ακριβείας του Λιάβα που επίσης είχε έρθει από τον πάγκο, και με προβολή έγραψε το τελικό 3-0.



MVP: Ο Χάρης Μαυρίας κερδίζει τον τίτλο αυτό οριακά από τον Φρεντ Ντουάρτε. Ο δεξιός μπακ χαφ του Παναιτωλικού ήταν μόνιμα κινητικός και απειλητικός για την αντίπαλη άμυνα, χωρίς να παραλείπει μάλιστα να καλύπτει τα αμυντικά του καθήκοντα όταν χρειάστηκε. «Κερασάκι» στην τούρτα, φυσικά, το δεύτερό του γκολ στη σεζόν, με ωραίο μονοκόμματο πλασέ.



Η σφυρίχτρα: Ο ρέφερι Τσιμεντερίδης είχε εύκολο έργο χωρίς κάποια ιδιαίτερα κομβική απόφαση. Σωστά ακύρωσε το γκολ του Ντίας για χέρι στην αρχή της προσπάθειας, ενώ άφησε το παιχνίδι να παιχτεί χωρίς να σφυρίζει πολλά φάουλ και ήταν όσο αυστηρός έπρεπε στον πειθαρχικό έλεγχο.



Οι ενδεκάδες του αγώνα:



Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Μαυρίας, Οικονόμου, Μλάντεν, Ταμπίτζε, Τορεχόν, Χουάνπι (90+1’ Μπουζούκης), Τσιγγάρας (90+1’ Μπαμπόκ), Ντουάρτε (89’ Μπελεβώνης), Ντίας (83’ Λιάβας), Καρέλης (83’ Λομόνακο).



Πανσερραϊκός (Γκαρσία): Χοβάν, Δεληγιαννίδης, Χατζηστραβός (90’ Σοφιανός), Διαμάντης (65’ Μούργος), Μπέργκστρεμ, Οικονόμου (46’ Ουεντραόγκο), Μορέιρα, Τομάς (65’ Μπετανκόρ), Ντανκερλούι (46’ Γκοτζαμανίδης), Ουάρντα, Άλεξιτς.



Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Τζιουβάρας, Μπαλιάκας

Τέταρτος: Τσέτσιλας

VAR: Ευαγγέλου, Νιδριώτης

