

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Κάαναν, Μήτρου-Λονγκ, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ στην αρχική του πεντάδα, με την Καρδίτσα να εκκινεί το ματς με τους Μπιουκάναν, ΜακΚάλουμ, Καμπερίδη, Μακ και Γουάιτ. Εκείνοι που μπήκαν καλύτερα στο ματς ήταν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι παρά το ξεκίνημα του Φαλ (3π., 2μπλ.), προηγήθηκαν με 10-6 στο πρώτο πεντάλεπτο, χάρη στον Μπιουκάναν που μέτρησε 8 πόντους σε αυτό το διάστημα!



Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Μπιουκάναν μπροστά στον Παπανικολάου φάνηκε πως «αφύπνισε» τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι ανέβασαν στροφές και με τρία σερί τρίποντα από τους Παπανικολάου και Μήτρου-Λονγκ, πέρασαν μπροστά με 16-13 και λίγο αργότερα με 21-15 από νέο τρίποντο του Λούντζη στο 9'. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο αντέδρασαν στο τελευταίο λεπτό και με ένα γρήγορο σερί 4-0 και το buzzer beater δίποντο του Μπιουκάναν, μείωσαν στο 21-19 του δεκαλέπτου.

Η Καρδίτσα συνέχισε την εντυπωσιακή της εμφάνιση και στις αρχές τηςεξακολουθώντας να βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Με πίεση και συγκέντρωση και στις δύο άκρες του παρκέ, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να οδηγούν τους Πειραιώτες, βρίσκοντας από την άλλη καλάθια στο εμπρός μέρος του παρκέ για ένα γρήγορο 7-0 σερί για το υπέρ τουςΜάλιστα, αν υπολογίσουμε και το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, το σερί τους έφτασε στο 11-0 σε 4 λεπτά (από το 21-15)!Ενδεικτικό είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν το πρώτο καλάθι τους εντός πεδιάς στο 6:31' πριν το ημίχρονο, με τους Θεσσαλούς να συνεχίζουν σε υψηλό τέμπο και με «όπλο» τανα βρίσκουν πόντους από δεύτερες ευκαιρίες, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα! Με τουςκαινα «ξεκολλούν» επιθετικά τον Ολυμπιακό - με 9 και 8 πόντους αντίστοιχα -, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ισοφάρισε σε 32-32 και λίγο αργότερα πέρασε μπροστά (37-36) στο 18', προτού η Καρδίτσα τρέξει ένα σερί 5-2 στο τελευταίο λεπτό, πηγαίνοντας σταΠαρόμοιο ήταν το σκηνικό και στην, με την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου να συνεχίζει τις... υψηλές πτήσεις, κοιτάζοντας στα ίσα τον Ολυμπιακό, ο οποίος αδυνατούσε να βρει ρυθμό και να χτίσει σερί και ψυχολογία. Ενδεικτικό είναι πως με τα δίποντα των Φαλ, Μήτρου-Λονγκ και το τρίποντο του Κάαναν, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν μπροστά μεμε την Καρδίτσα να απαντάει άμεσα και με ένα επιμέρους σκορ 7-2, να παίρνει εκ νέου το πάνω χέρι στο σκορ για τοένα λεπτό αργότερα, ενώ με step back τρίποντο του Μακ σε λήξη επίθεσης, πήγε στοΑπό εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ολυμπιακός βελτίωσε την εικόνα του σε άμυνα και επίθεση, κρατώντας την αντίπαλό του στους δύο πόντους μέχρι το φινάλε! Με πρωταγωνιστές τουςκαιπου είχαν από 5 και 4 πόντους αντίστοιχα στα τελευταία λεπτά, οι Πειραιώτες γύρισαν σταδιακά το παιχνίδι, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο μπροστάΜε κλέψιμο τουκαι γκολ-φάουλ του Αμερικανού γκαρντ για το 62-60, ξεκίνησε ηΩστόσο, ο Ολυμπιακός ήταν αποφασισμένος να μην μπλέξει περεταίρω σε περιπέτειες, πατώντας το πόδι στο «γκάζι» στα εναπομείναντα λεπτά. Με απόλυτους πρωταγωνιστές τουςκαι, με τον πρώτο να έχει 8 πόντους και τον δεύτερο 9 (όλοι οι πόντοι των Πειραιωτών μέχρι εκείνο το σημείο), οι «ερυθρόλευκοι» εκτόξευσαν τη διαφορά21-19, 39-41, 62-57, 85-73.

