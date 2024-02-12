Το όνομά του στο Hall of Fame του Gazzetta πρόσθεσε τη Δευτέρα ο Ότο Ρεχάγκελ. Ο θρυλικός Γερμανός προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην εποποιία της κατάκτησης του Euro 2004 αλλά και την πορεία στο Μουντιάλ του 2010, τιμήθηκε στα Gazzetta Awards και βραβεύτηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, παρέστη στην τελετή απονομής των Gazzetta Awards στο Μέγαρο Μουσικής.

«Έδωσα ευχή στον Πρωθυπουργό να παίρνει έξυπνες αποφάσεις»

«Τώρα που πήρα το βραβείο, έδωσα ευχή στον Πρωθυπουργό να παίρνει έξυπνες αποφάσεις όπως εμείς στην Πορτογαλία το 2004. Όταν είσαι κάπου υπεύθυνος, πρέπει να παίρνεις τέτοιες αποφάσεις που να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Γνώρισα την αδερφή σας, Ντόρα Μπακογιάννη και περάσαμε ωραίες στιγμές», είπε ο Ρεχαγκελ κατά την απονομή του.

«Τα βραβεία αυτά να συμπέσουν με το άνοιγμα των γηπέδων με διαφορετικούς κανόνες»

«Θέλω πραγματικά να σας πω πόσο συγκινημένος είμαι σήμερα που βρίσκομαι μαζί σας και πόσο τιμητικό είναι για μένα να βραβεύσω έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε πρωταγωνιστής μιας μοναδικής διαδρομής, μιας ομαδικής προσπάθειας που έφερε την πατρίδα μας στην κορυφή της Ευρώπης. Νομίζω ότι όλοι μας δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το καλοκαίρι του 2004 και πιστεύω ότι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι 20 χρόνια μετά να τιμήσουμε τον στρατηγό, τον μεγάλο πρωταγωνιστή αυτής της προσπάθειας», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συγκυρία θέλω να ευχηθώ πράγματι τα βραβεία αυτά να συμπέσουν με το άνοιγμα των γηπέδων με διαφορετικούς κανόνες από αυτούς που ζήσαμε στο παρελθόν. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων, αλλά πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και να μπορέσουμε να προσφέρουμε σε όλους τους φιλάθλους ποιότητα και ασφάλεια, όπως αρμόζει σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη απένειμε βραβείο στη Φανή Χαλκιά για τη συνολική προσφορά της στον αθλητισμό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.