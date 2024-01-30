Ψηφίζεις τους καλύτερους της χρονιάς στα Gazzetta Awards by bwin!

Tα Gazzetta Awards έγιναν θεσμός και για 9η διαδοχική χρονιά σου δίνουν την ευκαιρία να ξεχωρίσεις τους κορυφαίους αθλητές με τη δική σου ψήφο. Ο σπουδαίος αυτός θεσμός έχει την… σφραγίδα της bwin, καθώς το διεθνές στοιχηματικό brand, αποτελεί τον Μεγάλο - Platinum Χορηγό, «αγκαλιάζοντας» έτσι μία ακόμη μεγάλη αθλητική εκδήλωση.

Λάμψη και συγκίνηση στην περσινή εκδήλωση Gazzetta Awards by bwin

Για δεύτερη χρονιά η bwin περήφανα στηρίζει τη μεγαλύτερη ετήσια αθλητική ψηφοφορία που διεξάγεται στην Ελλάδα. Τα ρεκόρ ψήφων διαδέχονταν το ένα το άλλο, οι κατηγορίες υποψηφίων αυξήθηκαν, και με τη δική σου ψήφο συμπληρώνεται το παζλ των καλύτερων αθλητών για τη χρονιά που πέρασε. H περσινή γιορτή ξεπέρασε κάθε προσδοκία και όλοι ανυπομονούν για τη φετινή λαμπρή εκδήλωση. Άλλωστε, η bwin έχει ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις για το event.

Χιλιάδες αναγνώστες καλούνται να αναδείξουν τον κορυφαίο Αθλητή της Χρονιάς, την καλύτερη Αθλήτρια της Χρονιάς, την κορυφαία ομάδα, αλλά και τον Προπονητή. Επίσης, μπορείς να ψηφίσεις τον Αθλητή/Αθλήτρια με αναπηρία της χρονιάς, αλλά και την ειδική κατηγορία «Fair Play της Χρονιάς».

Από τα Gazzetta Awards by bwin δεν θα μπορούσαν να λείπουν αθλητές από το χορηγικό πρόγραμμα της bwin, «Team Future», που την χρονιά που πέρασε έκαναν περήφανα τα ελληνικά χρώματα. Η Ελίνα Τζένγκο, η Δώρα Γκουντούρα και η Άννα Ντουντουνάκη προέρχονται από μια σεζόν γεμάτη προκλήσεις, όπου ο πήχης ανέβηκε αρκετά ψηλά. Οι αθλήτριες της bwin ανέδειξαν το ήθος τους, το ταλέντο τους, το πάθος για τη διάκριση, συνοδεύοντάς τα με πολλές επιτυχίες και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πλέον ετοιμάζονται για την τελική «στροφή» και το μεγάλο ραντεβού με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού!

Η bwin στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό, εντός κι εκτός Ελλάδας. Τα τελευταία έξι χρόνια αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενώ η πολυετής συνεργασία με τη EuroLeague, ανανεώθηκε μέχρι το 2026. Παράλληλα, το κορυφαίο στοιχηματικό brand, είναι ο ονομαστικός χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι bwin για δεύτερη στη σειρά χρονιά.

Με το πρόγραμμα ''Team Future'', στηρίζει οκτώ ταλαντούχους αθλητές ατομικών αγωνισμάτων που προσπαθούν καθημερινά να φτάσουν στην κορυφή. Η bwin αποτελεί τον Επίσημο Χορηγό του UEFA Europa League και του UEFA Europa Conference League και όντας πρωτοπόρα, είναι το πρώτο betting brand, που η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εμπιστεύθηκε ποτέ στην ιστορία της για να συνεργαστεί!

Τα μεγαλύτερα αθλητικά events της χώρας, διεξάγονται με την υποστήριξη της bwin, θέτοντας ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού. Εξάλλου, το βραβευμένο στοιχηματικό brand ξέρει να αφήνει το κοινωνικό του αποτύπωμα μέσω της ανακατασκευής γηπέδων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Άλλωστε, μοναδικός στόχος της είναι τα παιδιά να πάρουν θέση πρωταγωνιστών στον αθλητισμό!

Η Ιωάννα Μπερίου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin Greece, τόνισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα στηρίξουμε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα Gazzetta Awards by bwin, γιορτή που έγινε θεσμός στην Ελλάδα. Ο αθλητισμός είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας και βρίσκεται στον πυρήνα κάθε κοινωνικής μας πρωτοβουλίας. Είμαστε υπερήφανοι που ανάμεσα στους κορυφαίους βρίσκονται και αθλητές του ''Team Future''. Άλλωστε, η bwin έχει επιλέξει να βρίσκεται κοντά σε νέα παιδιά με όνειρα που ανεβάζουν καθημερινά τον πήχη».

Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, όπου και μπορείς να ψηφίζεις τους κορυφαίους! Η τελετή απονομής θα προβληθεί live τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στις 20:00 από το gazzetta.gr.

