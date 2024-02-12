Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το πάθος του Τερίμ στα αποδυτήρια πριν το ματς με τις Σέρρες

Δείτε το διπλό του Παναθηναϊκού στις Σέρρες μέσα από την παρακάμερα

Φατίχ Τερίμ

Ο Παναθηναϊκός έφυγε ”αεράτος” από τις Σέρρες με το διπλό κόντρα στον Πανσερραϊκό. Για τους ”πράσινους” εντυπωσίασε ο Μπερνάρ με τις δύο του ασίστ. Αλλά και ο Γερεμέγεφ ο οποίος μέσα σε πολύ λίγο χρόνο παιχνιδιού κατάφερε να ξανά σκοράρει. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μια μέρα μετά το παιχνίδι δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα. Και μας αποκάλυψε τις παθιασμένες στιγμές του Φατίχ Τεριμ με τους παίκτες του λίγο πριν την αναμέτρηση.

