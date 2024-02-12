Παναθηναϊκός: Το πάθος του Τερίμ στα αποδυτήρια πριν το ματς με τις Σέρρες

Ο Παναθηναϊκός έφυγε ”αεράτος” από τις Σέρρες με το διπλό κόντρα στον Πανσερραϊκό. Για τους ”πράσινους” εντυπωσίασε ο Μπερνάρ με τις δύο του ασίστ. Αλλά και ο Γερεμέγεφ ο οποίος μέσα σε πολύ λίγο χρόνο παιχνιδιού κατάφερε να ξανά σκοράρει. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μια μέρα μετά το παιχνίδι δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα. Και μας αποκάλυψε τις παθιασμένες στιγμές του Φατίχ Τεριμ με τους παίκτες του λίγο πριν την αναμέτρηση.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.