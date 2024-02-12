Διεκόπη προσωρινά το ντέρμπι της ΑΕΚ Betsson BC με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο κλειστό των Λιοσίων!



Λίγο μετά την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου και με το σκορ στο 58-48 υπέρ των «πρασίνων» οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για βήματα του Λεσόρ, με αποτέλεσμα ο Ηλίας Ζούρος να δεχθεί την τεχνική ποινή για τη διαμαρτυρία του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ξέσπασμα της κερκίδας, κατά της πρώτης διαιτητού της αναμέτρησης, Βάσως Τσαρούχα, η οποία άκουσε τους οπαδούς να εξαπολύουν υβριστικά συνθήματα εναντίον της.



Η Ελληνίδα ρέφερι, έσπευσε προς τη γραμματεία προκειμένου να ζητήσει να γίνουν συστάσεις από τα μεγάφωνα, κάτι το οποίο δεν έπιασε τόπο, με αποτέλεσμα το διαιτητικό τρίο να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια, όπου και συσκέφθηκε μαζί με τον κομισάριο του ματς. Εκεί βρέθηκε και ο Δημήτρης Μαυροειδής, ως team manager της AEK Βetsson, παροτρύνοντας τους διαιτητές να βγουν στο παρκέ προκειμένου να συνεχιστεί το ματς.



Ωστόσο μετά από περίπου δεκαπέντε λεπτά διακοπής το ματς ξεκίνησε ξανά χωρίς άλλα προβλήματα.

Λεσόρ

Σημειώνεται ότι οι καρδιές των ανθρώπων του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψαν στις θέσεις τους. Ο Ματίας Λεσόρ εξετάσθηκε από τους ιατρούς της ομάδας στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό για τον τραυματισμό του.



Ενημέρωσαν τον Εργκίν Αταμάν για αυτό και μάλιστα του μετέφεραν ότι μπορεί να συνεχίσει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Betsson.

