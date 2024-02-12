Και ξαφνικά μεγάλο άγχος στον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει του Final-8 του Κυπέλλου. O Ματίας Λεσόρ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΚ Betsson, στη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ.



Ο Γάλλος σέντερ του τριφυλλιού έδειξε να πονάει αριστερά στο γόνατο με αποτέλεσμα να αποχωρεί από το παρκέ. Όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις του Λεσόρ, έδειξε να πονάει.

Ο ιατρός του Παναθηναϊκού είπε στον Εργίν Αταμάν πως δεν μπορεί ακόμη να καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς του Λεσόρ, και ότι είναι παρακινδυνευμένο να τον βάλει αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές, όταν εξετάσει τον Γάλλο στο ημίχρονο.

