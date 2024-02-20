Με Τάισον η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς στη Λεωφόρο

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με στόχο την ανατροπή μετά την ήττα με 1-0 στην Τούμπα και την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η τελευταία προπόνηση των «ασπρόμαυρων» ολοκληρώθηκε στη Νέα Μεσημβρία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει γνωστή την αποστολή, στην οποία δεν βρίσκεται ο Εκόνγκ, ενώ για λόγους τακτικής έμειναν οι Ράφα Σοάρες και Τσιγγάρας.

Παράλληλα, στην αποστολή βρίσκεται το όνομα του Τάισον, με τους ανθρώπους του «δικέφαλου του Βορρά» να περιμένουν την απόφαση της έφεσης που κατέθεσαν για την ποινή που του επιβλήθηκε μετά την αψιμαχία με τον Μπακασέτα και την αποβολή του στον πρώτο αγώνα.

Αναλυτικά, η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό: Κοτάρσκι , Ζίβκοβιτς , Μπαλωμένος , Βιεϊρίνια , Σάστρε , Όττο , Κεντζιόρα , Κουλιεράκης , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Σβαμπ , Οζντόεφ , Μεϊτέ , Μάρκος Αντόνιο , Κωνσταντέλιας , Μουργκ , Τάισον , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Μπράντον , Σαμάτα, Τζίμας.

