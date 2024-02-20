Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ τα δίνουν όλα για την πρόκριση στον τελικό και ο bwinΣΠΟΡ FM σας βάζει στην καρδιά της απόλυτης ποδοσφαιρικής δράσης.

Την Τετάρτη (21/02) συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και μπείτε από νωρίς στο κλίμα του μεγάλου αγώνα, με τα τελευταία νέα του «τριφυλλιού» και του «δικεφάλου του βορρά». Στις 19:00 σε απευθείας σύνδεση με το «Απόστολος Νικολαΐδης» ζήστε φάση προς φάση τη μάχη μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, στη ρεβάνς του 1-0 υπέρ των «πράσινων» στην Θεσσαλονίκη.

Μετά το τέλος του αγώνα, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο του ημιτελικού, σχόλια, ρεπορτάζ και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Πηγή: skai.gr

