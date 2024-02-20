Λογαριασμός
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα οικονομικά δεδομένα για το διαφαινόμενο μυθικό deal με τον Εμπαπέ

Το «BBC Sports» αποκάλυψε τα οικονομικά δεδομένα της διαφαινόμενης συμφωνία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ!

Kylian Mbappe

Παρελθόν μετά από επτά χρόνια στο Παρίσι για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να αποτελέσει το ερχόμενο καλοκαίρι ο Κιλιάν Εμπαπέ , με τον Γάλλο να γνωστοποιεί στη διοίκηση των πρωταθλητών Γαλλίας την απόφασή του να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Όλη η ποδοσφαιρική... πιάτσα «βουίζει» πως ο 25χρονος σούπερ σταρ θα καταλήξει στην Ισπανία και την «αγκαλιά» της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία εδώ και - τουλάχιστον δύο χρόνια - προσπαθεί να τον κάνει κάτοικο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»!

