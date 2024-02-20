Ρεάλ Μαδρίτης: Τα οικονομικά δεδομένα για το διαφαινόμενο μυθικό deal με τον Εμπαπέ

Παρελθόν μετά από επτά χρόνια στο Παρίσι για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να αποτελέσει το ερχόμενο καλοκαίρι ο Κιλιάν Εμπαπέ , με τον Γάλλο να γνωστοποιεί στη διοίκηση των πρωταθλητών Γαλλίας την απόφασή του να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του.



Όλη η ποδοσφαιρική... πιάτσα «βουίζει» πως ο 25χρονος σούπερ σταρ θα καταλήξει στην Ισπανία και την «αγκαλιά» της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία εδώ και - τουλάχιστον δύο χρόνια - προσπαθεί να τον κάνει κάτοικο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»!

Αναλυτικά στο sport-fm.gr

He is set to sign a five-year deal, earning €15m a season, plus a €150m signing-on bonus to be paid over five years.#BBCFootball pic.twitter.com/wmKOGG6e5m — BBC Sport (@BBCSport) February 20, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.