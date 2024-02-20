Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό μήνυμα του Ζιλμπέρτο Σίλβα

Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα μόχθησε αρκετά για να φτάσει να γίνει αυτός που είναι σήμερα. Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας ανέβασε ένα post στο Instagram αναφορικά με ένα δίπλωμα της Uefa που πήρε το 2019. Μάλιστα ο πρώην άσος του Τριφυλλιού, αναφέρει ότι το να πάρει το πιστοποιητικό του Masters for International Players είναι από τις μεγαλύτερες νίκες της ζωής του.

