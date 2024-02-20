Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό μήνυμα του Ζιλμπέρτο Σίλβα

Ο Βραζιλιάνος «θρύλος» του ποδοσφαίρου και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ευγνώμων για όσα έχει κερδίσει από το ποδόσφαιρο

Σίλβα

Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα μόχθησε αρκετά για να φτάσει να γίνει αυτός που είναι σήμερα. Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας ανέβασε ένα post στο Instagram αναφορικά με ένα δίπλωμα της Uefa που πήρε το 2019. Μάλιστα ο πρώην άσος του Τριφυλλιού, αναφέρει ότι το να πάρει το πιστοποιητικό του Masters for International Players είναι από τις μεγαλύτερες νίκες της ζωής του.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark