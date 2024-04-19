«Επιτέλους ξεκινάμε. Για την ακριβεία, ξεκινήσαμε»…



Με τα λόγια αυτά ο Παναγιώτης Μαλακατές ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών στον χώρο του Βοτανικού για το μεγάλο έργο της Διπλής Ανάπλασης και την ανέγερση του γηπέδου του Παναθηναϊκού.



«Σας καλέσαμε σήμερα με τον Δήμαρχο για να σας ενημερώσουμε για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις της Διπλής Ανάπλασης. Με δύο λέξεις: επιτέλους ξεκινάμε! Για την ακρίβεια, ξεκινήσαμε!», ήταν τα πρώτα λόγια του προέδρου του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στην συνέντευξη Τύπου με τον Δήμαρχο Αθηναίων και συνέχισε:



« Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήμασταν σε συνεχείς συζητήσεις, με τον Δήμαρχο και τους εμπλεκόμενους φορείς, για να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την εξέλιξη των εργασιών»







«Στόχος, και τα δύο γήπεδα να είναι έτοιμα και να χρησιμοποιούνται το 2026»

Να είναι έτοιμα τα δύο γήπεδα, και το ποδοσφαιρικό αλλά και αυτό του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, το 2026 είναι ο στόχος όπως επεσήμαναν τόσο ο Παναγιώτης Μαλακατές όσο και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.



Σε ερώτηση που δέχθηκε ο Παναγιώτης Μαλακατές σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των έργων και την ολοκλήρωση των έργων επεσήμανε ότι «οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο από το ποδοσφαιρικό γήπεδο», και πρόσθεσε ότι ο στόχος «είναι το γήπεδο αυτό να είναι ταυτόχρονα έτοιμο μα το ποδοσφαιρικό γήπεδο, δηλαδή, το 2026».



«Οι εγκαταστάσεις μας απαιτούν λιγότερο χρόνο από το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Σε αυτή τη φάση, έχει ολοκληρωθεί η τεχνική μελέτη και ο αρχικός προϋπολογισμός. Εκκρεμεί η άδεια οικοδόμησης, ο ορισμός του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που είναι λογικό, αφού δεν μπορεί να υπάρχει ένα γήπεδο και να είναι σε αδράνεια, ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη την ίδια περίοδο με το ποδοσφαιρικό γήπεδο», ήταν τα λόγια του. Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι η αρχική εκτίμηση ήταν το γήπεδο του Ερασιτέχνη να είναι έτοιμο το 2024.







«Με φοβίζει ο χρόνος»

Ο Χάρης Δούκας συμφώνησε με την τοποθέτηση του Παναγιώτη Μαλακατέ σχετικά με τον στόχο της ολοκήρωσης των έργων, και των δύο γηπέδων, ενώ νωρίτερα σε άλλη ερώτηση που είχε δεχθεί είχε τονίσει ότι το μόνο που τον φοβίζει στο έργο δεν είναι άλλο από τον χρόνο.



«Ο χρόνος. Ότι είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο, με επιμέρους έργα που απαιτούνται. Πράσινο, υποδομές, όμβρια, ύδατα, δύο εγκαταστάσεις, δύο επιπλέον εγκαταστάσεις δημοτικές και πολιτισμού. Πάρα πολλά συνεργεία που θα πρέπει να συνεργαστούν και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν στο χώρο που έχουν συμφωνηθεί. Άρα ο χρόνος και είναι σπριν σε μαραθώνιο. Πρέπει να τρέχουμε σαν τρελοί, αν και έχουμε πολύ μεγάλο διάστημα, για να πετύχουμε τον στόχο μας».



Αναλυτικά τι ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου αναφορικά με το θέμα της Διπλής Ανάπλασης



Αρχικά τον λόγο πήρε ο Παναγιώτης Μαλακατές, λέγοντας: «Σας καλέσαμε σήμερα με τον Δήμαρχο για να σας ενημερώσουμε για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις της Διπλής Ανάπλασης. Με δύο λέξεις: επιτέλους ξεκινάμε! Για την ακρίβεια, ξεκινήσαμε!. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήμασταν σε συνεχείς συζητήσεις, με τον Δήμαρχο και τους εμπλεκόμενους φορείς, για να είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την εξέλιξη των εργασιών».



Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας τόνισε: «Ξεκινάμε από τη θετική είδηση, αφού πριν από μερικές μέρες είχα δηλώσει πως είχαμε όλο λόγια, αλλά όχι έργο. Είμαστε στο πεδίο και δικά μας συνεργεία καθαρίζουν τον συγκεκριμένο χώρο, και το λέω με όλη την ευθύνη στους κατοίκους της Αθήνας και τους φίλους του Παναθηναϊκού. Βάζουμε τα πράγματα σιγά-σιγά σε μία σειρά και αποδίδουν καρπούς. Είμαστε εδώ με τον Ερασιτέχνη και την ΠΑΕ, που είναι κοντά μας, και όλοι μαζί συζητάμε όλα τα σημαντικά βήματα που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστούμε όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτό το έργο. Ως Δήμος Αθηναίων δημιουργήσαμε ένα καλό κλίμα προσήλωσης και απτών αποτελεσμάτων. υπογράφεται άμεσα η σύμβαση για να αναλάβει η κοινοπραξία».



«Έχοντας ως Δήμος Αθηναίων την ευθύνη και τον πρώτο λόγο δημιουργήσαμε ένα καλό κλίμα και τώρα έχουμε απτά αποτελέσματα. Υπογράφεται άμεσα η σύμβαση για την ανάδοχη κοινοπραξία, που είναι το πιο σημαντικό, και η άμεση εργασία για την απομάκρυνση των μπάζων. Μία σύμβαση που είναι συμπληρωματική, αξίας κοντά στα 7 εκατ. ευρώ, και υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, πέρα από την οικονομική επιτροπή και περνάει από Δ.Σ. και μπαίνουν άμεσα οι υπογραφές και σε πολύ λίγες μέρες οι μπουλντόζες και τα φορτηγά του αναδόχου θα πιάσουν δουλειά. Ήδη οι δικές μας μπουλντόζες κάνουν κάποιες διαδικασίες προπαρασκευαστικές.



Θα ήθελα να ζητήσω να υπογραφεί σύντομα η κύρια χρηματοδότηση του νέου γηπέδου από το υπουργείο ενέργειας και περιβάλλοντος, για να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο των χρηματοδοτήσεων, καταφέραμε και υποβάλλαμε τεχνικό δελτίο και έξτρα χρηματοδότηση για τον καθαρισμό γύρω από το γήπεδο. Η χρηματοδότηση αυτή είναι γύρω στα 4 εκατ. ευρώ»



«Σε ό,τι αφορά το θέμα της άδειας του νέου γηπέδου, χρειάζεται να κάνουμε αρκετά δύσκολα βήματα, για αυτό χρειαστήκαμε αρκετό χρόνο. Το βασικότερο είναι πως ξεπεράσαμε μία σειρά από δυσκολίες και προχωράμε στα επόμενα βήματα. Και το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα, με την προέγκριση της άδειας και το καλοκαίρι θα έχουμε την κανονική έγκριση της άδειας και θα έχουμε τη θεμελίωση του έργου.



Επόμενο βήμα είναι οι απαλλοτριώσεις. Υπάρχουν αρκετά οικόπεδα που πρέπει να αγοραστούν από τον Δήμο, αλλά και εδώ έχουμε δουλέψει συστηματικά. Στο χώρο του γηπέδου και του Ερασιτέχνη δεν έχουμε πρόβλημα. Όλη η γη είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου, εκτός από μία μικρή εκκρεμότητα, που δεν επηρεάζει το έργο και τα άμεσα βήματά του.



Επόμενο βήμα είναι τα συνωδά έργα, δύο εργολαβίες που είναι πολύ σημαντικές, αφού χωρίς αυτές δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις και αλλάζουν την εικόνα του Ελαιώνα. Από την εγκατάλειψη περνάμε στην ανάπτυξη, σε ένα νέο χώρο πρασίνου στην Αθήνα».



«Για να κλείσουμε, οι πρόδρομος εργασίες για τον Ερασιτέχνη έχουν εγκριθεί και οι εργασίες γίνονται με την κοινοπραξία των Τραπεζών. Είναι ιδιωτικό έργο και μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα. Σε όποιο πρόβλημα κι αν προκύψει, ο Δήμος θα είναι αρωγός. Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σε όλο το πλάνο, για να κατευθύνουμε με τον άρτιο τρόπο και να μην υπάρξει πρόβλημα για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Το έργο αποκτά σφυγμό, και αυτό ήταν ένα θέμα που απασχόλησε έντονα εμένα και την ομάδα που ασχολήθηκε για αυτό».



Για τα κονδύλια και τις ανατιμήσεις που μπορεί να υπάρξουν το επόμενο διάστημα λόγω των διεθνών παραγόντων, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Δούκας υπογράμμισε: «Είναι πολύπλοκο το έργο, σύνθετο πολύ, όπως είναι και σε άλλα έργα που γίνονται σε όλον τον πλανήτη. Έχει γίνει ρύθμιση για τους έξτρα χώρους στάθμευσης και περιμένουμε να υπάρξει προέγκριση, σχετικά με τις κατεδαφίσεις και περιμένουμε τη συνολική άδεια. Πάμε βήμα-βήμα για να προχωρήσουμε και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία. Όταν ξεκινήσαμε υπήρχαν μπάζα 10 μέτρων και βρήκαμε δύο διαφορετικές πήγες για να καθαρίσει το γήπεδο και ο γύρω χώρος, για να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασία και για αυτό κάνουμε σήμερα τις διατυπώσεις πως έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και ο ανάδοχος. Και στα επόμενα βήματα, θα υπάρξουν πιθανά κενά, που είναι εξασφαλισμένα, και θα διαχειριστούμε τις δυσκολίες με τον ίδιο τρόπο. Όπου χρειαστεί θα βρίσκουμε έξτρα πόρους για να ανταπεξέλθουμε. Το σημαντικό είναι πως το βασικό ποσό είναι εδώ και δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει το έργο».



Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων ρωτήθηκε για εκείνο που τον φοβίζει περισσότερο σχετικά με τις συγκεκριμένες εργασίες: «Ο χρόνος. Ότι είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο, με επιμέρους έργα που απαιτούνται. Πράσινο, υποδομές, όμβρια, ύδατα, δύο εγκαταστάσεις, δύο επιπλέον εγκαταστάσεις δημοτικές και πολιτισμού. Πάρα πολλά συνεργεία που θα πρέπει να συνεργαστούν και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν στο χώρο που έχουν συμφωνηθεί. Άρα ο χρόνος και είναι σπριντ σε μαραθώνιο. Πρέπει να τρέχουμε σαν τρελοί, αν και έχουμε πολύ μεγάλο διάστημα, για να πετύχουμε τον στόχο μας».



Για τα χρονοδιαγράμματα και τι ισχύει τώρα



Ο κ. Μαλακατές είπε: «Οι εγκαταστάσεις μας απαιτούν λιγότερο χρόνο από το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Σε αυτή τη φάση, έχει ολοκληρωθεί η τεχνική μελέτη και ο αρχικός προϋπολογισμός. Εκκρεμεί η άδεια οικοδόμησης, ο ορισμός του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που είναι λογικό, αφού δεν μπορεί να υπάρχει ένα γήπεδο και να είναι σε αδράνεια, ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη την ίδια περίοδο με το ποδοσφαιρικό γήπεδο».



Και ο κ. Δούκας δήλωσε: «Το προεδρικό διάταγμα λέει ότι και τα δύο γήπεδα πρέπει να είναι έτοιμα μαζί. Ο κύριος στόχος, η ημερομηνία που έχουμε, είναι το 2026, και να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν η ποδοσφαιρική ομάδα και ο Ερασιτέχνης».



Για το αν υπάρχει αυτή τη στιγμή εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και αν υπάρχει θετική απόκριση για τη συμβατότητα χρηματοδότησης, ο Δούκας τόνισε: «Δεν υπήρχε χρηματοδότηση για την απορύπανση και κάναμε μία συστηματική δουλειά για να βρεθούν 10 και πλέον εκατ.. Αν ήταν εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση θα χρειαζόταν επιπλέον δουλειά για εμάς. Και αυτό ξεκινώντας… Για αυτό είμαστε στην ευχάριστη θέση, λόγω αυτής της δουλειάς, να μπει η κοινοπραξία στο χώρο του γηπέδου. Ξέρετε μιλάμε για ένα σύνθετο έργο. Για να υπάρχει δυνατότητα, κάλυψης χρηματοροής από μία εργασία, είναι τελείως διαφορετικό από το να υπάρχουν τα λεφτά στον Δήμο για να γίνει εκταμίευσης.



Για αυτό τον λόγο είπα πως το πιο σημαντικό είναι ο χρόνος. Αφού το 2022 ήταν έτοιμο, θα μας διευκόλυνε να έχουμε τα χρήματα και όχι τώρα και να πιεζόμαστε για να φτιάξουμε τεχνικό δελτίο, να πάρει την έγκριση. Θα ήταν τελείως διαφορετικά αν δεν ήταν στον αέρα, και παλεύω να μην είναι, να έρθει ο ανάδοχος και να προχωρήσουν οι εργασίες. Και αυτή η συζήτηση να αποκαλείται γραφειοκρατία, αλλά θέλει πολύ χρόνο. Για αυτό τον λόγο προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να μην υπάρξει ούτε μία μέρα καθυστέρηση. Όλα αυτά ήταν συμφωνημένα, αλλά θα έπρεπε να τα έχουμε και στο ταμείο. Για αυτό περιμένουμε και τα 115 εκατ. ευρώ για την κοινοπραξία».



Για εκείνους που ανησυχούν πως μπορεί να υπάρξει κατεδάφιση της Λεωφόρου, πριν ολοκληρωθούν όλα τα έργα στον Βοτανικό, ο κ. Μαλακατές είπε: «Κατ’ αρχάς, σε όσους έχουν διαφορετική άποψη για το γηπεδικό, τους σέβομαι, γιατί είναι Παναθηναϊκοί. Θα τους ακούσουμε για να δούμε τι έχουν να πουν και να τους απαντήσουμε στα ερωτήματα που θα θέσουν. Η άδεια κατεδάφισης είναι προαπαιτούμενο. Όπως ξέρετε, η άδεια κατεδάφισης είναι μη εκτελεστή μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα έργα στον Βοτανικό και τότε μόνο η Λεωφόρος θα κατεδαφιστεί. Μέχρι τότε δεν υπάρχει λόγος να μην γίνουν όλα αυτά».



Καταλήγοντας, ο κ. Δούκας μίλησε για τα υπόλοιπα έργα και τα χρήματα που απαιτούνται: «Σήμερα βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ, χάρη στον Παναθηναϊκό, για τη δημιουργία του μεγαλύτερου αστικού πάρκου που θα έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα τα τελευταία 100 χρόνια και θα είναι ενάμισι χιλιόμετρο από εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Και το σχέδιο προβλέπει ένα μεγάλο κέντρο πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, έκτασης 300 στρεμμάτων που θα περιλαμβάνει κοντά στα 5 χιλιάδες έργα, πισίνες, χώροι πεζών, παιδικές χαρές, ανάπλαση της Ιεράς Οδού με ποδηλατοδρόμιο. Αυτό που παλεύουμε όλοι είναι να προχωρήσει συνολικά η ανάπλαση και να έχουμε την οριστική ανάπλαση στην περιοχή του Ελαιώνα που θα έχει δημιουργήσει μία άλλη οπτική. Για αυτό λέμε πώς σημαντικό είναι το έργο στην Αθήνα. Σίγουρα τα γήπεδα είναι ο καταλύτης, αλλά γύρω από αυτά χτίζεται η ουσία της Διπλής Ανάπλασης».

