Μπαίνουν προσεχώς οι μπουλντόζες στον Βοτανικό, όπως ανέφερε ο Χάρης Δούκας στη συζήτηση για πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, τονίζοντας ότι το έργο για το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού αποκτά σφυγμό.



«Ξεκινάμε από τη θετική είδηση, αφού πριν από μερικές μέρες είχα δηλώσει πως είχαμε όλο λόγια, αλλά όχι έργο. Είμαστε στο πεδίο και δικά μας συνεργεία καθαρίζουν τον συγκεκριμένο χώρο, και το λέω με όλη την ευθύνη στους κατοίκους της Αθήνας και τους φίλους του Παναθηναϊκού. Βάζουμε τα πράγματα σιγά-σιγά σε μία σειρά και αποδίδουν καρπούς. Είμαστε εδώ με τον Ερασιτέχνη και την ΠΑΕ, που είναι κοντά μας, και όλοι μαζί συζητάμε όλα τα σημαντικά βήματα που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστούμε όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτό το έργο. Ως Δήμος Αθηναίων δημιουργήσαμε ένα καλό κλίμα προσήλωσης και απτών αποτελεσμάτων. υπογράφεται άμεσα η σύμβαση για να αναλάβει η κοινοπραξία», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Έχοντας ως Δήμος Αθηναίων την ευθύνη και τον πρώτο λόγο δημιουργήσαμε ένα καλό κλίμα και τώρα έχουμε απτά αποτελέσματα. Υπογράφεται άμεσα η σύμβαση για την ανάδοχη κοινοπραξία, που είναι το πιο σημαντικό, και η άμεση εργασία για την απομάκρυνση των μπάζων. Μία σύμβαση που είναι συμπληρωματική, αξίας κοντά στα 7 εκατ. ευρώ, και υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, πέρα από την οικονομική επιτροπή και περνάει από Δ.Σ. και μπαίνουν άμεσα οι υπογραφές και σε πολύ λίγες μέρες οι μπουλντόζες και τα φορτηγά του αναδόχου θα πιάσουν δουλειά. Ήδη οι δικές μας μπουλντόζες κάνουν κάποιες διαδικασίες προπαρασκευαστικές.Θα ήθελα να ζητήσω να υπογραφεί σύντομα η κύρια χρηματοδότηση του νέου γηπέδου από το υπουργείο ενέργειας και περιβάλλοντος, για να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο των χρηματοδοτήσεων, καταφέραμε και υποβάλλαμε τεχνικό δελτίο και έξτρα χρηματοδότηση για τον καθαρισμό γύρω από το γήπεδο. Η χρηματοδότηση αυτή είναι γύρω στα 4 εκατ. ευρώ».Ακολούθως, ο κύριος Δούκας είπε: «Για να κλείσουμε, οι πρόδρομος εργασίες για τον Ερασιτέχνη έχουν εγκριθεί και οι εργασίες γίνονται με την κοινοπραξία των Τραπεζών. Είναι ιδιωτικό έργο και μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα. Σε όποιο πρόβλημα κι αν προκύψει, ο Δήμος θα είναι αρωγός. Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σε όλο το πλάνο, για να κατευθύνουμε με τον άρτιο τρόπο και να μην υπάρξει πρόβλημα για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Το έργο αποκτά σφυγμό, και αυτό ήταν ένα θέμα που απασχόλησε έντονα εμένα και την ομάδα που ασχολήθηκε για αυτό».Σε ό,τι αφορά τα κονδύλια και τις ανατιμήσεις που μπορεί να υπάρξουν το επόμενο διάστημα: «Είναι πολύπλοκο το έργο, σύνθετο πολύ, όπως είναι και σε άλλα έργα που γίνονται σε όλον τον πλανήτη. Έχει γίνει ρύθμιση για τους έξτρα χώρους στάθμευσης και περιμένουμε να υπάρξει προέγκριση, σχετικά με τις κατεδαφίσεις και περιμένουμε τη συνολική άδεια. Πάμε βήμα-βήμα για να προχωρήσουμε και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία.Όταν ξεκινήσαμε υπήρχαν μπάζα 10 μέτρων και βρήκαμε δύο διαφορετικές πήγες για να καθαρίσει το γήπεδο και ο γύρω χώρος, για να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασία και για αυτό κάνουμε σήμερα τις διατυπώσεις πως έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και ο ανάδοχος. Και στα επόμενα βήματα, θα υπάρξουν πιθανά κενά, που είναι εξασφαλισμένα, και θα διαχειριστούμε τις δυσκολίες με τον ίδιο τρόπο.Όπου χρειαστεί θα βρίσκουμε έξτρα πόρους για να ανταπεξέλθουμε. Το σημαντικό είναι πως το βασικό ποσό είναι εδώ και δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει το έργο».«Ο χρόνος. Ότι είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο, με επιμέρους έργα που απαιτούνται. Πράσινο, υποδομές, όμβρια, ύδατα, δύο εγκαταστάσεις, δύο επιπλέον εγκαταστάσεις δημοτικές και πολιτισμού. Πάρα πολλά συνεργεία που θα πρέπει να συνεργαστούν και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν στο χώρο που έχουν συμφωνηθεί. Άρα ο χρόνος και είναι σπριν σε μαραθώνιο. Πρέπει να τρέχουμε σαν τρελοί, αν και έχουμε πολύ μεγάλο διάστημα, για να πετύχουμε τον στόχο μας».«Το προεδρικό διάταγμα λέει ότι και τα δύο γήπεδα πρέπει να είναι έτοιμα μαζί. Ο κύριος στόχος, η ημερομηνία που έχουμε, είναι το 2026, και να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν η ποδοσφαιρική ομάδα και ο Ερασιτέχνης».

