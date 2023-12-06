O Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες νίκες πρωταθλήματος από το 2010 στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ-οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας»-, που πλέον αγωνίζεται στο MLS με την Ιντερ Μαϊάμι έχει 335 νίκες πρωταθλήματος σε 445 αγώνες από το 2010. Σε αυτό το διάστημα, ο Μέσι εκπροσωπούσε κυρίως τη Μπαρτσελόνα, όπου είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου με 672 γκολ σε 778 αγώνες. Έχει κερδίσει τέσσερις φορές το Champions League, 10 La Liga και επτά Copa Del Rey, καθώς και δύο τίτλους Ligue 1 με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ένας από τους πρώην συμπαίκτες του Μέσι, στην πραγματικότητα ο παίκτης που έχει παίξει δίπλα του περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην καριέρα του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Ο Ισπανός μαέστρος της μεσαίας γραμμής έχει 323 νίκες σε 444 παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα.



Στην τρίτη θέση είναι ο Τόμας Μίλερ της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος έχει 314 νίκες από 431 αγώνες με τους Βαυαρούς. Ο Μίλερ έχει 266 ασίστ στην καριέρα του, και πολλές από αυτές ήταν για τον άνθρωπο που είναι τέταρτος στη λίστα των παικτών μας με τις περισσότερες νίκες, στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός διεθνής επιθετικός έχει 307 νίκες από 431 αγώνες για Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μπάγερν και Μπαρτσελόνα.



Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας Ρονάλντο με 298 νίκες πρωταθλήματος από 422 αγώνες από το 2010. Ο Πορτογάλος επιθετικός είναι ο κορυφαίος ρεκόρ στο Champions League με 140 γκολ στη διοργάνωση.

Στην έκτη και στην έβδομη βρίσκονται άλλοι δύο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Καρίμ Μπενζεμά με 298 νίκες σε 426 αγώνες και ο Τόνι Κρος με 272 νίκες σε 416 αγώνες.

Στην όγδοη θέση είναι ο Πέδρο που έχει 271 νίκες σε 427 αγώνες σε La Liga, Premier League και Serie A. Μετά είναι ο πρώτος τερματοφύλακας στη λίστα. Ο Νόιερ έρχεται ένατος με 269 νίκες σε 373 αγώνες, ενώ το τοπ-10 ολοκληρώνεται με τον Λούκα Μόντριτς που σημείωσε 269 νίκες σε 425 αγώνες για Τότεναμ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Να σημειωθεί ότι στην 46η θέση με 219 νίκες βρίσκεται ο Μαρσέλο, ο οποίος πέρασε από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23 (3/9/22 έως 19/2/23).

Επίσης ο Λιονελ Μέσι είναι και ο κορυφαίος σε ασίστ (211) σε αυτό το διάστημα-από το 2010, μπροστά από τους, Τόμας Μίλερ (195), Άνχελ Ντι Μαρία (152), Κέβιν Ντε Μπρόινε (141) και Ντμίτρι Παγέτ (133).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.