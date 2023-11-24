Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 προκρίθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24/11) η Αργεντινή.

Η «αλμπισελέστε» έκανε... πλάκα στην Βραζιλία, την οποία και νίκησε με το εντυπωσιακό 3-0 στην Τζακάρντα της Ινδονησίας, κλείνοντας έτσι ραντεβού στους «4» τις διοργάνωσης με την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Αργεντινούς δεν ήταν άλλος από το νέο «αστέρι» της χώρας, Κλαούντιο Ετσεβερί, ο οποίος... ντύθηκε Λιονέλ Μέσι και πέτυχε ένα απίθανο όσο και ιστορικό χατ-τρικ.

Ο 17χρονος επιθετικός που αγωνίζεται στη β' ομάδα της Ρίβερ Πλέιτ, έχοντας ρήτρα 25 εκατομμυρίων ευρώ (!), έγινε ο πρώτος Αργεντινός μετά τον «Πούλγκα» και το 2012 που σκοράρει χατ τρικ κόντρα σε Βραζιλία, ενώ παράλληλα είναι ο πρώτος που το κάνει σε επίσημο ματς μετά από 98 χρόνια απέναντι στη «σελεσάο»!

Ο νεαρός στράικερ, είναι δεδομένο πως το επόμενο διάστημα θα απασχολήσει πολλές κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, αφού το συμβόλαιό του με τους «εκατομμυριούχους» ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Γενάρη, και ήδη το όνομά του βρίσκεται στα μπλοκάκια μεγάλων συλλόγων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.