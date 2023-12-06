Νέο σενάριο που συνδέει τον Τάσο Μπακασέτα με την ΑΕΚ αναπτύχθηκε στην Τουρκία.



Ενώ ο πρόεδρος της Τράμπζονσπορ, Ερτουγρούλ Ντογάν, αποκάλυψε ότι ο Έλληνας άσος έχει απορρίψει δυο προτάσεις ανανέωσης του συμβολαίου του, τα δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα επιμένουν να τον συνδέουν με την «Ένωση».

Όπως αναφέρει λοιπόν η ιστοσελίδα «Fotomac», η ελληνική ομάδα έχει εκφράσει κι εκείνη ενδιαφέρον για την απόκτησή του, μετά από συλλόγους της Γερμανίας και της Ιταλίας.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τράμπζονσπορ είναι αποφασισμένη να τον πουλήσει αν έρθει μια καλή πρόταση τον Γενάρη, ώστε να μην τον χάσει τσάμπα το προσεχές καλοκαίρι, που λήγει το συμβόλαιό του.



Θυμίζεται ότι ο Μπακασέτας αποκτήθηκε έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2021 και σε σύνολο 115 συμμετοχών με την ομάδα έχει καταγράψει 31 γκολ και 22 ασίστ.

