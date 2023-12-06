Λογαριασμός
Νέο σενάριο στην Τουρκία για ΑΕΚ και Μπακασέτα

Τη φημολογία περί ενδιαφέροντος της ΑΕΚ για τον Τάσο Μπακασέτα αναζωπύρωσε δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Fotomac»

Μπακασέτας

Νέο σενάριο που συνδέει τον Τάσο Μπακασέτα με την ΑΕΚ αναπτύχθηκε στην Τουρκία.

Ενώ ο πρόεδρος της Τράμπζονσπορ, Ερτουγρούλ Ντογάν, αποκάλυψε ότι ο Έλληνας άσος έχει απορρίψει δυο προτάσεις ανανέωσης του συμβολαίου του, τα δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα επιμένουν να τον συνδέουν με την «Ένωση».

Όπως αναφέρει λοιπόν η ιστοσελίδα «Fotomac», η ελληνική ομάδα έχει εκφράσει κι εκείνη ενδιαφέρον για την απόκτησή του, μετά από συλλόγους της Γερμανίας και της Ιταλίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τράμπζονσπορ είναι αποφασισμένη να τον πουλήσει αν έρθει μια καλή πρόταση τον Γενάρη, ώστε να μην τον χάσει τσάμπα το προσεχές καλοκαίρι, που λήγει το συμβόλαιό του.

Θυμίζεται ότι ο Μπακασέτας αποκτήθηκε έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2021 και σε σύνολο 115 συμμετοχών με την ομάδα έχει καταγράψει 31 γκολ και 22 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

