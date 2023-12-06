Οι μισές ομάδες της Σούπερ Λίγκας έχουν αλλάξει ήδη προπονητή

Η υπομονή είναι αρετή, αλλά όχι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάτι που είναι γνωστό και αποδεικνύεται κάθε σεζόν που περνάει. Στη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά, μάλιστα, και παρότι βρισκόμαστε μόλις στα μισά της κανονικής διάρκειας, οι μισές ομάδες από αυτές που συμμετέχουν στη Stoiximan Super League έχουν προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.

H αρχή έγινε στις 29 Αυγούστου όταν ο Απόστολος Τερζής αποχώρησε από τον πάγκο του Άρη μετά από μόλις 2 αγωνιστικές. Αφορμή στάθηκε η εκτός έδρας ήττα από τη Λαμία (1-0), αλλά τον Έλληνα τεχνικό βάραινε και ο αποκλεισμός από τη Ντινάμο Κιέβου στα προκριματικά του Conference League. Αντικαταστάτης του ένας παλιός γνώριμος των «κίτρινων», με τον Άκη Μάντζιο να αποτελεί τον νέο προπονητή της ομάδας. Ο Τερζής αποχώρησε με ρεκόρ 8-3-10 στην τελευταία παρουσία του στους Θεσσαλονικείς.

Αφού πέρασε κοντά ενάμισης μήνας, ο Γκάμπριελ Σούρερ έλυσε τη συνεργασία του με τον Παναιτωλικό στις 3 Οκτωβρίου. Η Λαμία ήταν και πάλι ο αντίπαλος που… έδιωξε προπονητή, αφού η ήττα επίσης με 1-0 στην πόλη της Φθιώτιδας και συνολικά η κακή εικόνα της ομάδας με μόλις 3 βαθμούς σε επτά αγωνιστικές, έστειλαν στο ταμείο ανεργίας τον Αργεντινό και τον Γιάννη Πετράκη στη θέση του. Ο Σούρερ αποχώρησε με ρεκόρ 0-3-3 από τα «καναρίνια».

Μια εβδομάδα αργότερα ήταν η σειρά του Κρις Κόλμαν να αποχωρήσει από τον Ατρόμητο, μετά την βαριά ήττα με 5-0 από τον Παναθηναϊκό. Ο Ουαλός τεχνικός έφυγε σαν φίλος από τους Περιστεριώτες, αλλά η τελευταία του σεζόν ήταν κακή και τα αποτελέσματα αντίθετα από τα αναμενόμενα και όσα προσδοκούσαν στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Αφού ο Γιώργος Κορακάκης κάθισε για ένα ματς στον πάγκο ως υπηρεσιακός, ο Σάσα Ίλιτς παρέλαβε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας, με τον Κόλμαν να αποχωρεί μετά από 641 ημέρες συνολικά από τον σύλλογο. Ο Κόλμαν αποχώρησε με συνολικό ρεκόρ 16-21-24, ενώ στη σεζόν που διανύουμε μέτρησε 0-3-4.

Η 11η Νοεμβρίου αποτέλεσε την ημέρα αποχώρησης του επόμενου προπονητή, με τον Κώστα Μπράτσο να αφήνει τον Βόλο έπειτα από 452 αγωνιστικές ημέρες. Τελευταίο ματς που ο Έλληνας τεχνικός κάθισε στον πάγκο της ομάδας της Μαγνησίας ήταν αυτό της 11ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Άρη, όπου οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 2-0. Ο Αχιλλέας Μπέος αποφάσισε να κάνει το γνωστό… ηλεκτροσόκ και να αλλάξει το κλίμα στην ομάδα, με τον παλιό γνώριμο Άνχελ Λόπεθ να αναλαμβάνει τα ηνία. Συνολικά, ο Μπράτσος στην τελευταία παρουσία του είχε συνολικό ρεκόρ 14-8-26, ενώ στη σεζόν μέτρησε 2-3-6.

Η εβδομάδα που μπήκε, ουσιαστικά έφερε και το τέλος τριών προπονητών. Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ είχε μάλλον «τελειώσει» πριν το παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά το 2-2 στο «Πανθεσσαλικό» ήρθε ως κερασάκι στην τούρτα και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ισπανό τεχνικό την Τρίτη το μεσημέρι. Και λίγα λεπτά αργότερα, επισημοποιήθηκε η έναρξη της συνεργασίας με τον νέο προπονητή, τον Κάρλος Καρβαλιάλ. Ο Μαρτίνεθ αποχώρησε με ρεκόρ 13-4-5 στη σεζόν.

Τα τελευταία 24ωρα, όμως, αποχώρησαν και άλλοι δύο προπονητές και μόνο το επίσημο από κάθε ομάδα απομένει. Ο Βάλντας Νταμπράουσκας πλήρωσε το γεγονός πως η τελευταία νίκη ήρθε κοντά δυο μήνες πριν, στο 2-0 επί της ΑΕΚ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης». Έκτοτε και πέραν ενός αγώνα με τα Χανιά για το Κύπελλο, ο ΟΦΗ παραμένει χωρίς τρίποντο και με τις απαιτήσεις να είναι υψηλές, αποφασίστηκε να αποχωρήσει ο Λιθουανός τεχνικός, χωρίς ακόμη να έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του. Ο Νταμπράουσκας αποχώρησε με συνολικό ρεκόρ 13-14-11, ενώ φέτος είχε 4-6-4.

Τελευταίος που είδε την πόρτα της εξόδου ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Ο Έλληνας προπονητής είχε το δύσκολο έργο του χτισίματος μιας ομάδας από την αρχή που προβιβάστηκε στην πρώτη κατηγορία για παρθενική φορά στην ιστορία της. Παρότι σε ορισμένα ματς είχε εικόνα που άρεσε, πλήρωσε το γεγονός πως βγάζει πολλά αμυντικά ζητήματα αλλά και το ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά, με αποτέλεσμα και αυτός να… κουνήσει μαντήλι. Ο Αναστασίου αποχώρησε έχοντας ρεκόρ 2-5-7.

