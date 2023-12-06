Πυγμαχία: Με τρία μετάλλια επέστρεψε από το Παγκόσμιο η ελληνική αποστολή

Με τρία μετάλλια, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα, αλλά και δύο πέμπτες θέσεις επέστρεψε η ελληνική αποστολή από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πυγμαχίας παίδων/κορασίδων, στο Έρεβαν της Αρμενίας. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Γεωργοπούλου στην κατηγορία των 50κ. Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Μανόλης Φωτιάδης στην κατηγορία των 63κ., ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε και η Ουρανία Κάντζαρη στην κατηγορία των 57κ. Την 5η θέση κατέλαβαν ο Πέτρος Κωνσταντινούδης και ο Αχιλλέας Τσεπίδης.

Με χειροκροτήματα, θαυμασμό και υπερηφάνεια υποδέχτηκαν την ελληνική αποστολή στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», φίλοι και συγγενείς των μελών της εθνικής ομάδας όπου όλοι μαζί ενωμένοι, φώναζαν το σύνθημα «Ελλάς - Ελλάς» με τον κόσμο να «πνίγει» στις αγκαλιές του όλα τα παιδιά που τίμησαν επάξια τη χώρα μας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, Χάρης Μαριόλης, δήλωσε, για τις επιτυχίες των νεαρών αθλητριών και αθλητών: «Με μεγάλη αφοσίωση, πίστη και σθένος, καταφέραμε να κατακτήσουμε τρία πολύτιμα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πυγμαχίας με τους αθλητές, αλλά και το προπονητικό επιτελείο να εργάζονται σκληρά και ασταμάτητα για να φέρουν αυτή τη λαμπρή επίδοση. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε κάθε μέλος της εθνικής ομάδας που συνέβαλε σε αυτή την τεράστια επιτυχία. Οι προσπάθειές σας και το πάθος που επιδείξατε στο ρινγκ είναι πηγή έμπνευσης για όλους μας. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας είναι υπερήφανη για την επίτευξη αυτή, και ως πρόεδρος, δεσμεύομαι να συνεχίσουμε με όλες τις δυνάμεις μας, να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα μας δημιουργώντας γερές βάσεις για ακόμη περισσότερες μελλοντικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας και ενωμένοι συνεχίζουμε το υπέροχο αυτό «ταξίδι» των επιτυχιών με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και φιλοδοξία για το μέλλον».

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Παίδων - Κορασίδων πήραν μέρος οι εξής Αθλητές και Αθλήτριες:

Πέτρος Κωνσταντινούδης (48 κιλά)

Αχιλλέας Τσεπίδης (50 κιλά)

Βασίλης Βασιλειάδης (52 κιλά)

Άγγελος Καλαμάρης (60 κιλά)

Μανόλης Φωτιάδης (63 κιλά)

Πέτρος Τόπαλος (70 κιλά)

Νταβίντ Παυλίδης (75 κιλά)

Γιάννης Πουμπουρίδης (80 κιλά)

Μαρία Γεωργακοπούλου (50 κιλά)

Ουράνια Κάντζαρη (57 κιλά)

Την ελληνική αποστολή συνόδευσαν οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές: Αρτούρ Μικαελιάν, Γιώργος Γκαβέζος και ο Βασίλης Τσεπίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.